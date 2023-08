Kreisschützenfest Allagen: Darauf dürfen sich Balver freuen

Balve/Allagen. Das Programm fürs Kreisschützenfest in Allagen steht. Balver Schützenbrüder erwartet ein großes Programm. Es gibt viele Anlässe zu feiern.

Die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft 1823 Allagen richtet das Kreisschützenfest des Kreisschützenbundes Arnsberg aus. Es findet erstmalig wieder nach nach fünfjähriger Pause statt. Obendrein ist das Treffen die 25. Ausgabe.

Turnusgemäß ist das Amt Warstein dran. Schützenbrüder erwartet ein volles Programm. Aus dem Balver Stadtgebiet werden zahlreiche Teilnehmer erwartet, wie aus einer Mitteilung der ausrichtenden Bruderschaft hervorgeht.

Freitag, 22. September

Das Programm startet bereits um 15 Uhr mit dem Empfang der Jungschützenkönig und Vereinsabordnungen. Anmeldung zum Vogelschießen. Eröffnung. Übergabe der Kreisstandarte. 16 Uhr, Vogelschießen der Jungschützenkönige an der Möhnetalhalle mit Proklamation des neuen Kreisjungschützenkönigs.

Abends gibt es ein buntes Programm. 19.30 Uhr, Kreisschützenfestparty in der Halle mit einer Live-Band und DJ Käpt’n Käse. Eintritt: acht Euro. Kartenbestellungen per fromloser Mail: tickets@schuetzen-allagen.de. Das Kreisschützenfest findet parallel auf dem Schützenplatz statt.

Samstag, 23. September

Das große Schützen-Treffen geht am Samstagmittag weiter. 13.30 Uhr, Empfang der Schützenkönige und Vereinsabordnungen. Anmeldung zum Vogelschießen. 14.30 Uhr, Begrüßung, danach Marsch zur Kranzniederlegung am Ehrenmal. 15.30 Uhr, ökumenischer Gottesdienst in der Pfarrkirche. 17 Uhr, Vogelschießen der Schützenkönige an der Möhnetalhalle mit Proklamation des neuen Kreisschützenkönigs. 19 Uhr, Großer Zapfenstreich vor der Pfarrkirche, anschließend Kreisschützenfestparty in der Halle mit DJ Raini. Der Eintritt zur zweiten Sause ist frei.

Sonntag, 24. September

Das Kreisschützenfest klingt am Sonntagmorgen aus. 11 Uhr, Empfang der Ehrengäste. 12 Uhr, Eintreffen der Gastvereine am Antreteplatz auf der „Hörre“ (Ecke Höhenweg/Schrewenfeld). Zum Abschluss, um 13 Uhr, findet ein großer Festzug mit Parade vor der Pfarrkirche statt, gefolgt vom Kreisschützenfest auf dem Festgelände „Über den Schächten“.

