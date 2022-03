FRIEDENSGEBETE Krieg in Ukraine: Evangelische Jugend und Malteser in Sorge

Balve. Der Ukraine-Krieg: Evangelische Jugend und Malteser sind in Sorge. Warum Gemeinschaft gerade jetzt so gut tut.

Überall versammeln sich Menschen, um für den Frieden zu bitten und zu beten. Auch in Balve.

Die Malteser werden ihre „N8chtschicht“-Andachten zur Fastenzeit als Friedensgebete gestalten: Bis zu Ostern an jedem Dienstag in der Fastenzeit um 20 Uhr auf dem Platz vor der St. Blasiuskirche. Jeweils eine halbe Stunde lang.

Almuth Gärtner von der Evangelischen Gemeinde Balve verstärkt die offene Jugendarbeit. Sie ist nah dran an der Gemeindejugend. Foto: jürgen overkott / WP

Auch die evangelische Jugend hat das Bedürfnis, zusammenzukommen, um Trauer und Sprachlosigkeit Ausdruck zu verleihen. So trafen sich Teilnehmer des offenen Jugendtreffs „Homezone“, aber auch Konfirmanden, Eltern und andere Interessierte zum Friedensgebet in der Kirche. An die 30 Betende waren es, die das Gotteshaus unter Coronabedingungen gut füllten.

Kleiner war die Runde wenig später beim Friedensgebet der Malteser vor der katholischen Pfarrkirche. „Es kamen etwas weniger Leute, als ich gedacht und erhofft hatte“, resümierte im Anschluss Malteser-Stadtbeauftragter Markus Ickler. „Aber es war dennoch ein stimmungsvoller Abend, wenn man das unter den Umständen so sagen kann.“ Zu Gitarrenklängen von Pastor Christian Naton sang die Runde Lieder von Frieden und Hoffnung , hörte aus der Bibel, betete und zündete Kerzen am Friedenslicht aus Betlehem an, die später auf dem Hochbeet der Malteser vor der Kirche abgestellt wurden.

Lichter und Gesang

Zu einer Lichterprozession lud auch die evangelische Jugend ein. Am Ende erstrahlten Teelichter auf einer ukrainischen Flagge. Jugendreferentin Almuth Gärtner: „Jeder konnte mit seinem Licht nach vorne kommen und dabei seinen Gedanken nachhängen, Bitten formulieren.“ Gesungen wurde auch hier, Gitarre spielte Claudia vom Lehn. Warum diese Andachten und Zusammenkünfte aktuell so wichtig sind? Jugendreferentin Gärtner: „Sie können den Menschen ein wenig die Angst nehmen vor dem was kommt, Hoffnung und Trost geben.“ In ihrem Beruf ist sie an den jungen Leuten sehr nah dran. Ihre Eindrücke: „Viele sind beunruhigt, können die Ereignisse nicht einordnen. Sie sind im Frieden aufgewachsen, kennen das gar nicht anders und sehen nun, wie schnell das kaputt gehen kann.“ Das schüre Zukunftsangst, auch in Verbindung mit Krisen wie Corona oder Klimawandel. Wie sehr all das die Jugendlichen bewegt, das zeige sich auch daran, so Almuth Gärtner, dass die jungen Leute im Anschluss ans Gebet in der Kirche längere Zeit im Gemeindehaus verbrachten: deutlich länger als gewohnt.

Bekenntnis zur Demokratie

Pfarrerin Antje Kastens sagte im Ratsausschuss ESDS, die Friedensgebete der Gemeindejugend seien auch ein Beitrag zur politischen Bildung: ein aktives Bekenntnis zur Demokratie.

