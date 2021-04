Wocklum. Ein Zigarettenautomat an der Wocklumer Allee ist aufgeflext worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Vermutlich mit einer Flex haben unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten an der Wocklumer Allee. Die Tat fiel Samstagmorgen auf, wie Polizeisprecher Marcel Dilling am Montag berichtete. Aus dem Automaten verschwanden Zigaretten in unbekannter Menge. Es entstand Sachschaden. Wer kann Angaben zu Verdächtigen in der Nacht zu Samstag machen? Hinweise nimmt die Wache Menden entgegen.