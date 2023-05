Krumpaul contra Garbeck: Kita-Pläne erhitzen Gemüter

Balve. Die Verwaltungspläne für die Umgestaltung der Kita-Landschaft in Balve sorgen im Rat für hitzige Diskussion. Die UWG sieht Garbeck im Nachteil.

Wie geht es weiter mit dem geplanten Kita-Neubau am Krumpaul nach dem überraschenden DRK-Rückzug? Der Rat debattierte hitzig, kam am Ende aber zu klaren Mehrheitsverhältnissen.

Denn in der Abstimmung stand die UWG dann alleine da, während die anderen beiden Fraktionen sich dem Vorschlag der Stadtverwaltung anschlossen. Er besagt, dass anstelle der geplanten, aber kurzfristig geplatzten DRK-Trägerschaft, wie berichtet, der kommunale Kindergarten „KinderReich“ in Garbeck aufgegeben und Teil des Kita-Neubaus im Quartier an der Hönne auf dem Hauptschulgelände wird. Die Gruppe aus Garbeck soll Teil des dreigruppigen Neubaus in Balve werden, die Verwaltung möchte die Trägerschaft neu ausschreiben.

Fachmann Fabian Käs vom Märkischen Kreis spricht im Rat. Foto: Alexander Lück / WP

Gegen die Idee der Verwaltung stellte sich in der Ratssitzung am Mittwoch einzig die UWG. Deren Fraktionsvorsitzender Lorenz Schnadt holte wortreich aus, um die Pläne zu verhindern. Es gehe ihm dabei nicht darum, wie er mehrfach betonte, den Neubau am Krumpaul zu verhindern. Der sei notwendig und sinnvoll. Aber das „KinderReich“ in Garbeck solle erhalten bleiben. „Die Zahlen sprechen für sich,“ so Schnadt. Die Einrichtung sei gut etabliert, es gebe Nachfrage.

Zum einen, um Garbecker Familien den künftig notwendigen Weg zur Kita nach Balve zu ersparen. „Wir verabschieden uns hier vom Grundsatz ,Kurze Beine - kurze Wege’.“ Für viele bedeute das künftig weitere Anfahrtswege. Schnadt warf einen Blick auf die aktuellen Einwohnerzahlen von Balve und seinen Ortsteilen und stellte fest: Wenn das „KinderReich“ Garbeck verlässt, gäbe es im Ortsteil künftig nur noch drei Gruppen (im Katholischen Familienzentrum Heilige Drei Könige) und damit genauso viele wie etwa in den deutlich kleineren Ortsteilen Beckum und Langenholthausen.

Gespräch im „KinderReich“

Da aber die Kindergartenbedarfsplanung gar nicht exakt mit den Zahlen jedes Ortsteils arbeite und überhaupt viele Kinder pendeln würden, sei das kein Argument, hielt Bürgermeister Hubertus Mühling gegen.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Alexander Schulte hatte sich zuvor hinter den Vorschlag der Verwaltung gestellt. „Mit dem Neubau werden wir endlich allen Eltern gerecht, die einen Platz suchen.“ Die Lösung sei zukunftsorientiert – und außerdem transparent kommuniert. Schulte berichtete zudem von Gesprächen mit „KinderReich“-Leiterin Michaele Neuhaus und betroffenen Eltern. Deren Verständnis für die Entscheidung lasse die CDU mit einem besseren Gefühl abstimmen, so Schulte weiter.

Einer ausdrücklichen Zustimmung der Eltern widersprach Lorenz Schnadt hingegen: „Die fügen sich nur in ihr Schicksal.“ Der UWG-Chef kritisierte weiter, dass sich die Stadt mit dem Umzug vom „KinderReich“ aus der Trägerschaft zurückziehen wolle. Betriebswirtschaftlich sei das vielleicht verständlich, aber nicht die richtige Lösung. Er verwies auf die gute Haushaltslage der Stadt, etwa durch die Übertragung des Kanalnetzes an den Ruhrverband: „Wir wissen doch gar nicht, wohin vor Geld.“

Das sorgte in der CDU-Fraktion für ein deutlich vernehmbares Raunen. Wie man hier überhaupt immer wieder den Kopf schüttelte bei Schnadts Ausführungen. Jörg Roland antwortete für die Christdemokraten später zu der Frage der Trägerschaft: „Das ist nicht die Kompetenz der Stadt.“ Die Trägerschaft sei nur als Notlösung notwendig geworden.

Laut Lorenz Schnadt hätte die Stadt erstmal einen Ausbau am jetzigen Standort prüfen können. Hier sitze man aber schon auf heißen Kohlen, weil man den Platz für den überfälligen OGS-Ausbau der Garbecker Grundschule nutzen wolle.

SPD signalisiert Zustimmung

Dieses Argument hatte zuvor auch Alexander Schulte ins Feld geführt. Hubertus Mühling hatte darauf hingewiesen, dass ein inklusionsgerechter „KinderReich“-Umbau im Bestand des alten Wohngebäudes nicht möglich sei. Lorenz Schnadt kritisierte weiter, dass die Stadt nur bei Balver Bestandsträgern Interesse abgefragt habe.

Thomas Vogtmann hatte für die SPD nur ein kurzes Statement abgegeben und Zustimmung signalisiert, auch wenn man sich mit der Verlagerung nicht leicht tue. Entsprechend fiel das Ergebnis aus: CDU und SPD dafür, UWG dagegen. Ergänzt wird die Vorlage um einen Punkt: Alle Kinder aus der Garbecker Kita sollen am Krumpaul in einer Gruppe zusammenbleiben. Das ist Elternwille. Zudem sollen die Mitarbeiterinnen vom neuen Träger übernommen werden, wenn sie möchten.

DAS DRK

Zunächst hatte die DRK Kinderwelt Altena-Lüdenscheid Interesse gezeigt, den Neubau im Quartier an der Hönne als Träger zu übernehmen. Sie hat aktuell die Kita in Langenholthausen. Überraschend kam der Rückzug. Die Kita Langenholthausen sei mit Verlagerung von einer der bisher drei Gruppen nach Balve nicht auskömmlich. CDU-Fraktionschef Alexander Schulte deutlich im Rat: „Wir sind sehr verwundert und enttäuscht, das ärgert uns nach wie vor.“ Kreis-Fachmann Fabian Kläs hatte für die nun verabschiedete Lösung geworben. Die Abstimmung ist allerdings nur eine Empfehlung für das Kreisjugendamt. Erfahrungsgemäß folgt der Kreis dem Ratsvotum.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve