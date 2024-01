Kegelstadtmeisterschaften KSM 2024 in Balve: So viele Clubs lassen die Kugel rollen

Balve Ausrichter KC Reingedengelt zeigt sich mit den Anmeldezahlen zufrieden. Wann die Wettbewerbsserie beginnt.

Angemeldet haben sich insgesamt 31 Clubs, also ähnlich wie im Vorjahr - darunter 21 Herrenteams, fünf Damenmannschaften sowie fünf gemischte Teams.

Gekegelt wird zum Großteil im Haus Padberg in Balve, ein Team im Haus Drei Könige in Balve, eine Mannschaft im Restaurant-Hotel Antoniushütte in Eisborn sowie zwei Clubs im Haus Willecke in Stockum. „Bei zwei Teams ist der Kegelort noch unbekannt“, fügte Tobias Pröpper vom KC Reingedengelt hinzu.

Offizieller Beginn der Balver Kegelstadtmeisterschaften, präsentiert von Fischer & Schäfer Immobilien sowie der Westfalenpost, ist am Mittwoch, 10. Januar.

Tobias Pröpper vom KC Reingedengelt: „Die Internetseite des diesjährigen Ausrichters KC Reingedengelt ist auch so gut wie fertig - unter www.kc-reingedengelt.de werden regelmäßig aktuelle Ergebnisse veröffentlicht. Darüber hinaus gibt es auch noch weitere Informationen in den sozialen Medien vom KC Reingedengelt bei Facebook und Instagram.“

Die Siegerehrung findet beim Keglerball am Samstag, 6. April, in der Schützenhalle Garbeck statt. Das ist neu. Bisher feierte die Keglermeute stets in Langenholthausen. WP-Marketingchef Jörg Ruhrmann überreicht die Pokale, und SAL-Showtechnik setzt die Besten ins rechte Licht und sorgt für fetten Partysound.

