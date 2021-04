Küche: Malteser in Balve suchen Spender

Balve. Der Malteser Hilfsdienst (MHD) ist vor kurzem umgezogen. Er hat seither Räume im Gesundheitscampus an der Sauerlandstraße (B 229). Der Hilfsverband will sein Begegnungszentrum mit Geschirr und Kochausstattung ausstaffieren. 3350 Euro Spendengeld sind nötig. Gemeinsam mit der heimischen Volksbank hat der MHD eine „Crowdfunding“ genannte Spendenaktion aufgelegt. Wie das genau funktioniert, erläutert Geschäftsführer Raimund Neuhaus.

Worum geht’s bei diesem Projekt?

Raimund Neuhaus Unser neues Begegnungs- und Schulungszentrum konnte im November 2020 bezogen werden. Leider sind, bedingt durch die Corona-Pandemie, derzeit weder Gruppenleben noch Begegnungstreffen möglich. Wir wollen uns jedoch schon jetzt auf eine Zeit vorbereiten, wenn Treffen in kleineren und größeren Gruppen wieder möglich sind. Dazu sollen unsere Küchenschränke noch mit den notwendigen Utensilien gefüllt werden.

Was sind die Ziele, und wer ist die Zielgruppe?

Der Malteser Hilfsdienst in Balve will den Menschen in allen Altersgruppen und Lebenssituationen in den Blick nehmen und hierfür im Begegnungs- und Schulungszentrum unterschiedliche Angebote etablieren und schaffen. Unter dem Motto „Malteser …weil Nähe zählt!“ soll Nähe zu Bedürftigen der unterschiedlichsten Art gelebt werden. So sollen einsame Menschen einen Raum zur Begegnung erfahren, kranken Menschen Mut zugesprochen und jungen Menschen eine Perspektive für die Zukunft aufgezeigt werden. Darüber hinaus wollen wir viele Menschen befähigen, dem Nächsten in Notlagen zu helfen und durch die richtigen Sofortmaßnahmen zu retten.

Warum sollten Bürgerinnen und Bürger das Projekt unterstützen?

Unsere über 60 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Alter von zehn bis über 80 Jahren engagieren sich in vielfältiger Weise für die Bürgerinnen und Bürger in Balve. Im neu geschaffenen Begegnungs- und Schulungszentrum sollen die bestehenden Angebote, wie Malteser Jugend, Parkinson-Gesprächskreis, Aus- und Fortbildungsangebote, sowie Treffen des Katastrophenschutzes etabliert werden. Darüber hinaus sind neue Angebote wie ein IT-Seniorentreff, Spiele-Nachmittage und Begegnungen zwischen Jung und Alt geplant.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher Finanzierung?

Die Küchenschränke im neu bezogenen Begegnungs- und Schulungszentrum sind zum Großteil noch leer. Diese sollen mit Geschirr, Besteck sowie Töpfen und Pfannen bestückt werden, damit wir für zukünftige Veranstaltungen gut gerüstet sind und auch Gemeinschaftsaktionen der Gruppen stattfinden können. Die Kinder und Jugendlichen freuen sich schon sehr, wenn sie das erste Mal gemeinsam kochen können. Sollte der Spendenbetrag höher ausfallen, soll noch in einen Grill investiert werden, damit im Sommer auch draußen gegrillt werden kann. Der Zielbetrag beträgt 3350 Euro.

Wie kommen die Spenden an?

Über die Crowdfunding-Homepage der Volksbank in Südwestfalen können Spenden direkt online getätigt werden. Auf Wunsch wird auch eine Spendenquittung ausgestellt.

Wann endet die Aktion?

Am 8. Juni dieses Jahres.

Wie engagiert sich die Volksbank?

Damit möglichst viele gute Ideen realisiert werden können, bezuschusst die Genossenschaftsbank Projekte in der Finanzierungsphase durch zusätzliche Spendengelder: Für jeden Unterstützer, der sich mit mindestens fünf Euro an der Realisierung eines Projektes beteiligt, spendet die Bank einmalig fünf Euro – so lange, bis der mit 50.048 Euro gefüllte Spendentopf leer ist.

https://vbinswf.viele-schaffen-mehr.de/geschirr-kochausstattung