SLC Kult in Balve: „Harry Potter wird immer und immer gelesen“

Balve. Der erste „Harry Potter“-Band erschien vor 25 Jahren. In Balve ist er noch immer Kult: auch beim SLC. Wie findet Büchereichefin Friske die Reihe?

„Harry Potter“ ist Kult. Der erste Band der siebenteiligen Buch-Reihe erschien vor 25 Jahren. Spielt der Zauberschüler bei Balver Kindern und Jugendlichen immer noch eine Rolle?

Dieses Mädchen findet „Harry Potter“ zauberhaft (Symbolbild). Foto: WP

Bücherei-Leiterin Steffie Friske verbindet durchaus nostalgische Erinnerungen an den jungen Magier – auch wenn es seinerzeit eine Weile dauerte, bis sie die Geschichten der britischen Autorin Joanne K. Rowling zauberhaft fand. Übertriebene Aufregung von Stars und Stoffe hasst Steffie Friske: Mit „Hypes“ kann sie erklärtermaßen nichts anfangen. „Das widerstrebt meiner Liebe zur Minderheit und zur Vielfalt.“ Ihre Liebe zu Harry Potter und seinem fiesen Widersacher Lord Voldemort entstand bei einem Besuch der Originalschauspiel der Kino-Reihe in Oxford, England. „Und danach habe ich sie alle gelesen, der Reihe nach.“ Aber ist der Junge mit Blitz-Narbe an der Stirn immer noch ein Thema für den Lese-Nachwuchs, beispielsweise beim „Sommerleseclub“?

„Harry Potter ist immer ein Thema“, entgegnet Steffie Friske. „Das wird immer und immer und immer gelesen. Er ist immer weg. Er wird stabil nachgefragt, und das ist selten, weil diese Bücher keine Bilder enthalten.“

Steffie Friske freut sich dabei über einen verbreiteten Erziehungsstil in Balve: „Viele Eltern sagen ihren Kindern: Ihr dürft den Film erst dann gucken, wenn Ihr das Buch gelesen habt. Kinder werden zur Lektüre dieser Bücher gezwungen.“ Das sagt sie augenzwinkernd und fügt ernsthaft hinzu, sie freue sich über 93 Anmeldungen für den Sommerleseclub, der gern als SLC gekürzelt wird. Da Anmeldungen nach wie vor möglich sind, verbreitet Steffie Friske Zuversicht, die magische 100er Grenze überspringen – ganz gleich ob mit oder ohne Harry Potter. „Hier liegen genügend Bücher, auf die Plätze, fertig, los“, schiebt Steffie Friske scherzend nach. „Da geht noch was.“

Was in den vergangenen Wochen gut gegangen ist, weiß Bücherei-Mitarbeiterin Heike Hering: „Der Renner ist wieder ,Gregs Tagebuch’, ,Die Haferhorde’ und ,Das kleine böse Buch’.“

Lesen – das legen Zahlen des SLC nahe – ist in Balve weitgehend Team-Arbeit. Familien motivieren sich gegenseitig zu lesen, zuweilen schmökern drei Generationen.

Beim Lese-Nachwuchs sind Mädchen und Jungen aus den ersten beiden Jahrgängen der heimischen Grundschulen besonders eifrig. „Das Lesenlernen ist einfach in diesen beiden Klassen dran: Das ist eine Aufgabe“, weiß Steffie Friske. Von der dritten Klasse an Kinder offenbar, die Aufgabe gewuppt zu haben. Die Herrin der Bücher hält gegen: „Wir propagieren an dieser Stelle das lebenslange Lesen: weil es Spaß macht, weil es eine super Freizeitbeschäftigung ist. Das dem richtigen Buch kann man eine Menge rausholen.“ Steffie Friske denkt über Bildungskooperationen mit Schulen im Stadtgebiet nach. Drittklässlern sei gesagt: Wenn sie ihre Lesekünste perfektionieren, reicht es bald auch für „Harry Potter“.

