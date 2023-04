Kult-Reihe „3 ???“: So machten Balver Kids eigenes Hörspiel

Balve. Spannung in den Ferien: Dafür haben sich Balver Kids richtig angestrengt. So machten sie aus den „3 ???“ ein eigenes Hörspiel.

Ferien stehen für Kinder und Jugendliche oft für gepflegtes Abhängen. Nicht so in der Balver Stadtbücherei. Da hatten eine zehnköpfige Gruppe Spaß daran, in konzentrierter Arbeit ein Hörspiel zu erstellen. Die jungen Kreativen waren so begeistert, dass sie nach den beiden Pflichtterminen sogar noch ein weiteres Mal freiwillig kamen. Was sorgte für so viel Begeisterung?

Büchereileiterin Steffie Friske war die Freude über den gelungenen Workshop auch nach den Ferien noch anzumerken. Sie, ihre Mitarbeiterin Heike Hering und die aus Langenholthausen stammende Dozentin Freya Müller hatten auf den richtigen Stoff gesetzt: die kultige Buchreihe „Die 3 ???“. Der Stoff interessiert nicht nur Mädchen als klassisches Lesepublikum, sondern auch Jungs. Kurzum: Das Seminar-Team war gemischt, auch altersmäßig, die Spanne reichte von acht bis 14 Jahre, die Gruppengröße war perfekt. Wie haben die jungen Talente aus der Grafic Novel – ein Mix aus Buch und Comic – ein Hörspiel gemacht?

„Wir haben die Vorlage gelesen, das war ,Das Ritual der Schlangen’. Die Grafic Novel war für unser Hörspiel von Vorteil, in der Geschichte gibt es viele Geräusche, und die brauchten wir ja auch für unser Hörspiel“, erklärte Steffie Friske. Das war nur der Anfang. Wie ging es weiter?

„Die Gruppe musste aus der Vorlage ein Hörspiel-Script machen. Das war gar nicht so einfach“, erzählte Steffie Friske. „Sie musste eine Atmosphäre beschreiben, sie mussten ein Setting beschreiben, sie mussten die Rollen aufteilen. Und dann kamen die Teilnehmer das Script probegelesen und sich überlegt, wie sie die Geräusche machen können. Da gibt es beispielsweise ein Klonk. Dafür haben die Kinder ein Lineal genommen und das auf einen Tisch schnacken lassen. Eine knisternde Brottüte haben sie für ein Grundrauschen genommen. Da waren die Kinder schon echt kreativ.“ Um der Kreativ im Zweifelsfall nachzuhelfen, hatte Theaterpädagogin Freya Müller eine Geräuschekiste mitgebracht. All das waren Voraussetzungen für die eigentliche Produktion des Hörspiels. Wie lief das Einsprechen ab?

„Freya hat ein Mikrofon auf den Tisch gestellt, wir haben mit verteilten Rollen gelesen und gleichzeitig die Geräusche produziert“, berichtete Steffie Friske. Wie lange dauert es, um von der ersten Idee bis zum letzten Feinschliff zu kommen?

Freiwilliges Treffen obendrauf

„Wir haben es sehr kompakt gemacht. Wir hatten acht Stunden. Eigentlich war das Projekt auf 16 Stunden angelegt. Aber ich habe mir die Frage gestellt: Wären die Kinder wirklich bereit, vier volle Tage in der Bücherei zu sitzen, und das womöglich bei Sonnenschein, bei richtig schönem Frühlingswetter?“, meinte die Bücherei-Chefin. Also wurde die Zeit für das Ferienseminar kurzerhand halbiert: auf zwei tage à vier Stunden, Mittagessen inklusive, kleine Snacks mit Brötchen und Keksen. Brauchte auch das hauptamtliche Team Stärkung?

„Auf jeden Fall“, entgegnete Steffie Friske, „da muss man sich schon konzentrieren, wenn man so ein Projekt macht, Teamwork mit so vielen Leuten.“ Der Spaß an der Sache und das Ergebnis machten jedoch alle Mühe vergessen. Steffie Friske: „Die Kinder sind sogar ein Mal nachmittags hier zusammengekommen. Das fand ich total toll.“

