Kultiges Zeltlager: Langenholthausens Landjugend auf Tour

Zeltlager der KLJB Langenholthausen Balve Ein Ferienklassiker steht wieder an.

Langenholthausen. Das kultige Zeltlager ist nicht ganz ausgebucht. Riesenspaß gibt’s dennoch: Die KLJB Langenholthausen ist wieder auf Tour.

Sie sind wieder unterwegs: endlich. Das Organisationsteam der Katholischen Landjugend Langenholthausen ist am Donnerstagmorgen ins traditionelle Zeltlager in den Sommerferien aufgebrochen. Los ging’s am Morgen ab Sokola.de. Das Ziel ist das Dorf Essentho bei Marsberg.

Das Zeltlager der Landjugendbewegung besitzt Kultstatus. Umso erstaunter war das insgesamt rund 30-köpfige Organisationsteam, dass die Ferienveranstaltung in diesem Jahr nicht komplett ausgebucht war – obwohl es immer wieder in den sozialen Netzwerken Werbung dafür gemacht hatte. „Wir haben aber auf jeden Fall so viele Teilnehmer, dass sich die Fahrt lohnt“, betonte Paul Predeek im Gespräch mit der Westfalenpost.

Zeltlager der KLJB Langenholthausen Balve: ein Ferienklassiker Foto: Sven Paul / WP

ie Kinder jedenfalls waren am Donnerstagmorgen gut drauf. Der Platzregen spielte überhaupt keine Rolle. Die teilnehmenden Mädchen und Jungen waren patschnass – und trotzdem total ausgelassen. Busfahrer wurde angefrotzelt, weil er der jungen Truppe so vorkam, als sei er ein Schlagersänger aus den 60er Jahren. Wer weiß...

Tatsache jedenfalls ist: Im Zeltlager in Essentho gibt es eine Woche lang Halligalli.

Paul Predeek erzählte vorab, dass sich ein Team aus wechselnden Mitgliedern lange mit der Vorbereitung beschäftigt habe. Da ging es zunächst mal um die Inhalte, auch um die Organisation, und vor Ort im Hochsauerland musste einiges aufgebaut werden. Dieses Mal gibt es beim Programm kein großes Thema, das die ganze Woche beherrscht. Es gibt eine Art bunte Tüte mit vielen verschiedenen Aktionen. Einen kleinen Schwerpunkt gibt es aber doch, und der hat es etwas mit der beliebten Computerspielfigur Super Mario zu tun. Die Kinder und Jugendlichen dürfen sich also überraschend lassen.

Zeltlager der KLJB Langenholthausen: Regen, na und? Foto: Sven Paul / WP

Eine Sache ist keine Überraschung. Sie gehört zum Zeltlager wie Mayo zur Pommes. Es ist die legendäre Messe unter freiem Himmel. Seit vielen Jahren wird sie von Dr. Cosmas Alule gehalten. Der Monsignore aus dem ostafrikanischen Staat macht schon seit vielen Jahren Urlaub und Urlaubsvertretung für Dechant und Pfarrer Andreas Schulte im Hönnetal. Außerdem ist er mit „Goldbäcker“ Charly Grote befreundet. Die beiden kommen gemeinsam ins Zeltlager. Dr. Cosmas Alule feiert die Messe, und Charly Grote bringt als langjähriger Sponsor des Zeltlagers Brötchen mit.

Das Zeltlager geht am Donnerstag kommender Woche zu Ende. Das ist der 3. August. Mit dem Ende des Kult-Event für Jugendliche aus der ganzen Region rückt auch das Ende der Sommerferien näher. Freitag, 4. August, ist der letzte reguläre Ferientag. Am Montag danach fängt die Schule wieder an.

