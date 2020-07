Kurioser Unfall im Hönnetal: Autospiegel verletzt Fahrer

Volkringhausen. Kurioser Unfall: Zwei Autos berühren sich in einer Kurve. Ein abgebrochener Autospiegel fliegt durch ein offenes Fenster. Wann dann passiert.

Bei einem Autounfall am späten Donnerstagvormittag ist ein junger Fahrer durch einen kuriosen Vorfall verletzt worden. Wie Polizeisprecher Christof Hüls sagte, seien in einer Tempo-50-Kurve zwischen Eisborn und Volkringhausen im Gegenverkehr zwei Autos aneinander geraten: ein Daimler Benz, Baujahr 1996, und ein Volvo mit Wohnwagen. Dabei seien Außenspiegel an beiden Fahrzeugen abgebrochen. Einer der Spiegel flog durch ein offenes Fahrerfenster. Dabei verletzte er den 18-jährigen Daimler-Fahrer aus Mönchengladbach. Er wurde per Rettungswagen ins Mendener Vincenz-Krankenhaus gebracht, jedoch kurz darauf wieder entlassen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von 5000 Euro. Der Wohnwagen wurde ebenfalls beschädigt. Die Schadenshöhe war zunächst ungeklärt.