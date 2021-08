Kurzfristiger ökumenischer Gottesdienst: Das sind die Gründe

Balve. Die Evangelische Gemeinde Balve und das Kolpingforum laden zu einem Bittgottesdienst am Sonntag ein. Das sind die Gründe.

„Gebet für die Welt“: So heißt ein ökumenischer Bittgottesdienst der Evangelischen Kirchengemeinde Balve. Er findet am morgigen Sonntag, 22. August, um 18 Uhr in der Kirche an der Hönnetalstraße statt. Das sagte Pfarrerin Antje Kastens der Westfalenpost am Freitagmorgen. Die Gemeinde habe sich kurzfristig entschlossen, angesichts vieler Katastrophen in jüngster Zeit zu einem Bittgottesdienst einzuladen. „Christen müssen nicht fassungslos die ,Tagesschau’ verfolgen, Sie können beten“, erklärte Pfarrerin Antje Kastens. Der Gottesdienst dauert eine halbe Stunde. Engelbert Falke vom Kolpingforum rief ebenfalls zur Teilnahme auf.

