LA: Vogelschießen der Jungschützen des Oberen Hönnetals

Langenholthausen. Langenholthausen wird am Mittwoch, 17. Mai, zum Epizentrum der Jungschützen aus dem oberen Hönnetal, Was geht ab?

Das Jungschützenschießen des Oberen Hönnetals in Langenholthausen findet am Mittwoch, 17. Mai, statt. Pünktlich um 18 Uhr beginnt an der Schützenhalle das Vogelschießen, bei dem die amtierenden Jungschützenkönige von Eisborn bis Neuenrade ihren Schützenkönig ausschießen. Diese Veranstaltung findet erstmals wieder nach Corona statt. Um 20 Uhr beginnt dann die Party in der Schützenhalle. Die Jungschützen als Langenholthausen würden sich freuen, auch viele andere Besucher zum Auftakt der Schützensaison 2023 in Langenholthausen begrüßen zu können. Für das leibliche Wohl sorgt der Schützenvorstand.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve