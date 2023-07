Länger, härter, besser: Neue Strecke für Burgberglauf

Streckenänderung beim Burgberglauf, Abzweig Lehmkuhle: Otmar und Manuel Hermanns sowie WP-Redakteur Jürgen Overkott am Einstieg in den Bollenberg

Mellen. Länger, härter, besser: Der Kurs des Burgberglaufs steht. RW Mellen hat sich für die 22. Ausgabe einiges einfallen lassen.

Der Burgberglauf in Mellen bekommt dieses Jahr einen Kilometer mehr. Denn: Er findet in umgekehrter Richtung statt. Die Läuferinnen und Läufer starten am Sonntag, 3. September, wie gewohnt am Schützenplatz an der Balver Straße. Von dort aus soll es laut Otmar Hermanns, Organisator der Veranstaltung, links herum aus dem Dorf raus, über den Bollenberg und zum Schluss erst um den Burgberg gehen. Auch am neuen Dorfpark geht es vorbei zum Ziel.

Die Sportler müssen also direkt zu Beginn den Berg hochlaufen und haben damit laut Veranstalter die erste Anstrengung bereits geschafft. Der Lauf lockt jedes Jahr 100 begeisterte Läufer aller Altersklassen an und ist unter ihnen sehr beliebt. Besonders der Streckenverlauf war für die Läuferinnen und Läufer laut Hermanns ein Anreiz, die nächsten Jahre wiederzukommen.

Veränderung geplant

Die angemeldeten Läufer können zwischen einer fünf und zehn Kilometer langen Strecke wählen. Beide Routen sind gegenüber der letzten Jahre neu. Statt bei 9,4 Kilometern liegt der lange Lauf nun bei 10,4 Kilometern. „Einen echten Zehner eben“, erzählt Hermanns. Auch der Fünf-Kilometer-Lauf ist dieses Jahr anders: Er geht über den Bollenberg. Die Strecke hat Hermanns sich selbst überlegt und mit seinem Sohn Manuel Hermanns und Carsten Schmidt bereits abgefahren. Dabei stellten die Mitorganisator mithilfe von GPS die genaue Kilometer-Anzahl fest. Das Forstamt bestätigte bereits die Strecke für den Lauf im September.

Die Veranstalter werden die Strecke mit Pfeilen ausschildern, sodass kein zusätzliches Personal an den Abzweigungen stehen muss. Die Schilder seien, wie Hermanns berichtet, bereits vor ein paar Jahren extra angefertigt worden; sie seien perfekte Wegweiser. Vor allem aber soll die Strecke den Läufern Abwechslung bieten. Von feinem Schotterweg bis zum schönen Laubwald sei alles dabei. „Die Ausblicke sind teilweise richtig schön“, berichtet der Organisator.

Die Ausblicke über Mellen können jedoch nicht nur Läufer bestaunen. Auch Walking und Nordic-Walking sind beliebte Disziplinen beim Burgberglauf. Die Walking-Strecke beträgt ebenso zehn Kilometer. Wem das zu viel ist, kann nach Absprache auch fünf Kilometer walken. Rund 12 bis 16 Walker erfreuten sich voriges Jahr an der neuen Herausforderung. „Den meisten geht es nicht um die Zeit, sondern den Spaß, dabei zu sein“, erinnert sich Hermanns. Unterwegs sollen zwei Getränkestationen aufgebaut werden, um die Sportler mit Wasser zu versorgen.

Bei der Veranstaltung soll für jeden etwas dabei sein. Die Altersklasse sei dabei laut Veranstalter egal. Für Kinder und Jugendliche werden extra Strecken gekennzeichnet. Für die Jüngsten bis 10 Jahre gibt es eine kleine Laufstrecke von 800 Metern. Ab 10 Jahren wird eine Strecke von 1200 Metern vorbereitet. Einige Jugendlichen laufen laut Hermanns aber auch bereits die großen Strecken mit. Einige Senioren standen ebenso in den vergangenen Jahren am Start und konnten den Zehn-Kilometer-Lauf erfolgreich absolvieren. Das Ziel aller Läufer wird wieder der Sportplatz des RW Mellen sein.

Hier wird es für die Läufer, Walker und alle anderen eine Grill- und Getränkestation geben. Der Burgberglauf soll wieder mit einem Familiensporttag kombiniert werden. Hierzu laufen derweil Absprachen. Der Burgberglauf sei für den Verein eine wichtige Aktion, berichtet der Organisator. Hieraus würde sich der Verein, neben dem Hobbyturnier an Fronleichnam und dem Martinsmarkt, finanzieren. Dem Organisator stehen 25 Helfer bei Seite. Über Streckenwartung und Verpflegung gibt es viel zu tun. „Alleine zu stemmen wäre die Veranstaltung nicht“, erzählt Hermanns.

Anmeldung ab sofort

Die Werbung für den Tag im September läuft bereits auf Hochtouren. Auf Facebook und Instagram sollen weitere Läufer und Walker auf die Veranstaltung aufmerksam gemacht werden. Interessierte können sich ab sofort und bis zum Start des Laufes online unter www.rw-mellen.de oder telefonisch bei Otmar Hermanns anmelden. Weitere Infos: 02375-3994.

DIE STARTZEITEN

Der Burgberglauf erfreut sich jedes Jahr großer Beliebtheit bei Läuferinnen und Läufern. Knapp 100 Sportler werden dieses Jahr wieder erwartet: gern auch mehr. Interessierte Läufer und Walker können sich ab sofort für die Veranstaltung am 3. September anmelden.

Beginn des 22. Laufs ist um 9.30 Uhr. Hier werden dann die jeweiligen Startnummern verteilt. Um 10.15 Uhr starten die Walking und Nordic Walking Läufe sowie die Kinder- und Jugendläufe. Start für die fünf oder zehn Kilometer Erwachsenenläufe wird um 11 Uhr sein.

