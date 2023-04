Läuft! Planung für Panoramalauf steht – Anmeldung ab sofort

Balve. Die Planung für den Panoramalauf steht. Was der Läuferschar geboten wird und wie die Anmeldung läuft.

Am 27. Mai ist es endlich wieder so weit. An diesem Tag heißt es Sportschuhe anziehen, aufwärmen und richtig durchstarten. Hier findet wieder der beliebte Panoramalauf statt, der in diesem Jahr mit vier Strecken für jedes Alter und jede Kondition auftrumpfen will.

„Die Startgebühr beträgt in diesem Jahr sechs Euro“, erklärt Hans-Peter Drilling von der SG Balve/Garbeck. „Für Kinder und Jugendliche, Auszubildende und Studenten wird keine Gebühr erhoben“.

Bereits zum 18. Mal findet dieser Lauf nun statt. „Vor zwei Jahren gab es leider nur eine digitale Veranstaltung. Hier hatte uns die vergangene Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Erst im letzten Jahr durften wir wieder durchstarten“, berichtet Drilling.

Mit seinen vier Strecken ist der Panoramalauf die größte Laufveranstaltung in der Stadt Balve. Rund 200 Teilnehmer werden in diesem Jahr von den Veranstaltern erwartet.

Drilling weiter: „Am Balver Sportplatz am Krumpaul geht es für die jüngsten Starter ab 10 Uhr mit den Schülerläufen los. So laufen die Klassen 1 und 2 eine Strecke von etwa 800 Metern rund um das Schulgelände. Die Klassen 3 bis 6 haben hier eine Strecke von knapp 1300 Metern vor sich. Ab Klasse 7 darf sich jeder selber aussuchen, welche Strecke er laufen möchte. Wir bieten eine 4 Kilometer, 7 Kilometer und 10 Kilometer lange Strecke mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad an.“

Die beiden Strecken über 4 und 7 Kilometer führen durch die Balver Amecke, während sich die Läufer der Königsetappe über 10 Kilometer hoch zur Kreuzeiche aufmachen. „Hier geht es erst einmal knapp 4 Kilometer nur Bergauf“, grinst Drilling. „Dafür geht es am Ende ja auch wieder nach unten.“

Die Strecken werden auch in diesem Jahr wieder durch freiwillige Helfer der beiden ausrichtenden Vereine, Wassersportfreunde Balve und SG Balve-Garbeck, abgesichert und beschildert. „Das teilen wir uns unter beiden Vereinen auf. Es werden etwa 10 Streckenposten gebraucht. Die achten hauptsächlich darauf, dass die Strecke frei bleibt“, ergänzt Wassersportlerin Kiki Knoop.

Mit im Boot ist auch als Sponsor die Balver Sparkasse. Sparkassenbereichsleiter Marcel Kretschmann:„Alleine die elektronische Zeiterfassung ist schon sehr kostenaufwendig. Auch werden die meisten Medaillen ja auch an die Kinder und Jugendlichen verteilt, welche ja nach kein Startgeld zahlen müssen. Da helfen wir als Sparkasse gerne und unterstützen dieses Vorhaben einmal gerne wieder. Und vielleicht laufe ich in diesem Jahr auch mit. Allerdings die 10-Kilometer-Strecke, da werde ich mich nicht trauen,“ meint Kretschmann.

Zusätzlich gibt es an diesem Tag, neben der Zielverpflegung für alle Läuferinnen und Läufer inklusive einem breiten Angebot an Getränken und Snacks, noch eine kleine Überraschung auf die sportlichsten Klassen. „Außerdem erhält jede Starterin und Starter natürlich eine Medaille.“

Anmelden kann man sich bis zum 26. Mai online unter: www.laufen-in-balve.de. „Dann seid ihr direkt für den Lauf gemeldet und braucht am Tag der Veranstaltung nur noch eure Startnummer bis 9.30 Uhr bei uns am Stand abholen. Wir freuen uns auf einen schönen Tag mit vielen sportlichen Höchstleistungen bei hoffentlich dem passenden Wetter“, sagen Knoop und Drilling in Richtung Läuferschar.

