Lager in Balve aufgebrochen: Werkzeug weg

Balve. Lageraufbruch in Balve: Unbekannte erbeuteten Werkzeug. Die Einzelheiten.

Unbekannte sind am Wochenende in eine Lagerhalle in der Straße Zum Hohlen Weg eingebrochen. Sie versuchten nach Angaben von Polizeisprecher Christof Hüls zunächst vergeblich, eine Tür aufzuhebeln und schlugen dann ein Loch in eine Fensterscheibe. So gelangten sie in die Halle, aus der sie Werkzeuge entwendeten. Die Schadenshöhe wurde nicht angegeben.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können (Telefon 02375-2275 oder 02373-9099-0).

