Land hilft Reiterverein: Dieser Betrag fließt in Reitstadion

Wocklum. Land NRW hilft Reiterverein Balve. Das Reitstadion in Wocklum soll modernisiert. Die Finanzspritze, der Verwendungszweck.

Der Reiterverein Balve profitiert vom Programm „Moderne Sportstätte 2022“ – mit einer Förderung in Höhe von mehr als 48.000 Euro. Das teilte die nordrhein-westfälische Staatskanzlei in Düsseldorf mit.

Die Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, Andrea Milz, hat weitere Fördermaßnahmen im Rahmen des Programms „Moderne Sportstätte 2022“ bekannt gegeben. Von dem Förderprogramm für Sportstätten haben bereits mehr als 3.000 Sportvereine aus ganz Nordrhein-Westfalen profitiert.

Das Land unterstützt den Reiterverein Balve bei der Modernisierung des Flutlichts. Die Staatssekretärin Andrea Milz erklärte, sie wolle den Vereinen „tatkräftig unter die Arme greifen“. Der Sanierungsstau soll erklärtermaßen deutlich reduziert werden. Insgesamt 300 Millionen Euro stehen zur Förderung der Sportstätten zur Verfügung.

Dem Reiterverein gibt der Zuschuss aus Düsseldorf weiteren Schwung. Nach einem Mini-Unwetter über Wocklum im August vergangenen Jahres hatte die Truppe um Matthias Camminady Schäden in hohen sechsstelligen Bereich beheben müssen. In einem beispiellosen Kraftakt war es dem Verein gelungen, die Anlage binnen weniger Monate wieder für das Balve Optimum wettkampftauglich und, mindestens genauso wichtig, fernsehtauglich zu machen.

Die finanzielle Unterstützung bei der Umrüstung der Flutlichtanlage folgt dem Trend zum Energiesparen. Er hat bereits vor Jahren eingesetzt. So wurden bereits die Lichtanlagen auf den Fußballplätzen der SG Balve/Garbeck am Holloh und des TuS Langenholthausen am Düsterloh energiesparend modernisiert. Die gegenwärtige Energiekrise gibt Sparbemühungen weiteren Schub.

