Land unter Wocklum: Das ist passiert

Balve. Land unter in Wocklum. Ein Sturzregen hatte unangenehme Folge für Schlossbewohner – und den Reiterverein.

„Reiterverein säuft gerade ab“, meldete Engelbert von Croy am Sonntagabend. Feuerwehr-Sprecher Gerold Vogel bestätigte kurz darauf auf Anfrage der Westfalenpost, dass Einsatzkräfte nach einem heftigen lokalen Sturzregen in Wocklum im Einsatz seien. Aber der Reihe nach: Die Feuerwehr Balve wurde um 19.20 Uhr alarmiert. Wasser und Schlamm waren in Schlossgraben und angrenzenden Hof gelaufen. Der Schlosskeller war geflutet. Die Feuerwehr öffnete ein Wehr, so dass das Wasser abfließen konnte. Löschgruppe Hönnetal und Einsatzführungsdienst waren nach Angaben von Vogel rund 45 Minuten lang im Einsatz.

Ein lokaler Sturzregen flutete Schloss Wocklum. Zu den Leidtragenden gehört auch der Reiterverein. Foto: Feuerwehr Balve

