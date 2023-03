„LandFrauen“: Garbeckerin und Mendenerin im Vorstand

Balve/Menden/Hagen. Der Kreisverband der „LandFrauen“ hat sich neu aufgestellt. Diese Damen aus der Region spielen dabei eine wichtige Rolle.

Die „LandFrauen“ Märkischer Kreis/Ennepe-Ruhr-Kreis/Hagen haben ihren neuen Kreisvorstand gewählt. Adelheid Lösse aus Garbeck spielt dabei eine wichtige Rolle.

Die Vorstandsteams aus den im Kreis ansässigen Ortsverbänden hatten sich zu ihrer Frühjahrsarbeitstagung im Restaurant Rosengarten in Hagen versammelt. Mit hoher Wahlbeteiligung wurde das Vorstandsteam – bestehend aus Birgit Hurst (Werdohl als Teamsprecherin) und den Stellvertreterinnen Adelheid Lösse (Balve) und Nicole Schreiber (Wetter) – einstimmig für eine Amtszeit von vier Jahren gewählt. Als Beisitzerinnen wurden Sabine Mayweg (Wetter), Mechthild Schulze Roberg (Menden), Gabriele Rautenberg (Iserlohn) und Vanessa Weber (Breckerfeld) ebenfalls einstimmig gewählt.

Der Kreisvorstand vertritt rund 1500 LandFrauen aus 20 Ortsverbänden. Bärbel Balke (Kierspe) wurde als Teamsprecherin nach einer Gesamtamtszeit von 13 Jahren im geschäftsführenden Vorstand (auf Kreis- und Landesebene) verabschiedet, da sie satzungsgemäß dieses Amt weitergeben musste. Bärbel Balke hat die „LandFrauen“-Arbeit mit viel Herzblut und Sachverstand vorangetrieben.

Bei der Versammlung konnten die Ortsvorstandsteams auch die neue Geschäftsführerin Beatrix Söhngen kennenlernen, die als Kreisgeschäftsführerin die Geschicke des Kreisverbandes Märkischer Kreis/ Ennepe-Ruhr/Hagen seit Oktober 2022 in der Landwirtschaftskammer Unna lenkt.

Der Kreisvorstand blickt mit Vorfreude auf den Frauentag am 25. März in Schwerte und auf die Jubiläumsveranstaltungen zum 75. Geburtstag des Westfälisch-Lippischen „LandFrauen“-Verbandes. Zum krönenden Abschluss findet der Festakt am 17. Juni in Höxter auf der Landesgartenschau statt.

