Landpartie: Das bringt Balver Kultveranstaltung

Die Landpartie auf Schloss Wocklum lässt ihre Gäste in eine Welt der schönen Dinge eintauchen. Das Event läuft von Donnerstag, 18. Mai, bis Sonntag, 21. Mai, und auf dem idyllischen Areal spielt sich dann nahezu alles ab, was für die angenehmen Seiten im Leben steht. Mehr als 130 Aussteller stellen sich und ihre Angebote vor, hinzu kommt vielseitige Unterhaltung plus kulinarische Spezialitäten. Vertreten sind auch Anbieter aus der Region.

Die „Landpartie“ ist inzwischen so sehr mit Schloss Wocklum verbunden wie das Sauerland mit seinen 1000 Bergen. 2006 fand diese Veranstaltung erstmalig mit knapp 5600 Gästen auf dem malerischen Gelände des Schloss Wocklum statt. Bereits im Folgejahr fanden sich dort über 10.000 Besucher wieder. Seither gilt eine fünfstellige Besucherzahl als Maß der Dinge.

„Nehmen Sie sich dafür reichlich Zeit“, sagt Veranstalter Rainer Timpe. Die Landpartie gilt als eine Art Kurzurlaub für die ganze Familie. Anbieter von Gartenmöbeln sind beispielsweise dabei, die stilvolle Anregungen für die Einrichtung des eigenen grünen Wohnzimmers liefern. Zudem gibt es hochwertige Mode sowie Kunsthandwerk, Schmuck, Teppiche, Ziergegenstände, Strandkörbe, Parfüm und Seide. Ebenso vertreten sind Antiquitäten, handgefertigte Hüte oder Kissen, Gehröcke sowie dekorative Glaswaren. „Natürlich sind auch wieder viele Pflanzen und Blumen im Angebot“, sagt Timpe.

Die Aussteller kommen aus der ganzen Republik, aber aus der Region. Auch Aussteller aus Balve, Menden und Hemer sind auf der diesjährigen frühlingshaften Landpartie zu finden. So stellt der Balver Berthold Camminady Sonnen- und Sichtschutz für Privat- und Gewerbekunden aus. Bereits zum dritten Mal ist der Unternehmer mit seinem Infostand vor Ort. Ebenfalls aus Balve ist Nadine Cordes, welche hochwertige Kosmetika der Marke Ringana dem Publikum vorstellt.

Ein weiterer Gast aus Balve ist die rollende Waldschule von Maria Watermann. Hier zeigt die ambitionierte Waldfreundin, wieder die Bewohner des Waldes und deren Lebensraum. Musikalisch wird die Vorsitzende der Märkischen Kreisjägerschaft dabei von den Jagdhorn-Bläsern der Jägerschaft unterstützt.

Sonnensegel, Schirme und Sichtschutz werden zudem von der Firma optimal Planen GmbH aus der Nachbarstadt Menden vorgestellt. Indessen die Baumschule von Antonius Wiesemann jun. aus Neuenrade auf Pflanzen und Dekoartikel setzt und für ihren Garten- und Landschaftsbau wirbt.

Das Schloss Wocklum wirbt für sich selbst Nur zur Landpartie ist es für die Öffentlichkeit geöffnet; es kann bei Führungen teilweise besichtigt werden, per Voranmeldung, täglich drei Mal.

Das Landpartie-Motto lautet „Sommer, Sonne, Lebensfreude“. Auf 15.000 Quadratmeter erstreckt sich die Wohlfühloase, die unter anderem hochwertige Weine namhafter Winzer im Angebot hat. Die Gäste finden ebenso Delikatessen, Liköre, Pralinen, oder Brot-, Wurst- und Käsespezialitäten und Gewürze.

Comedy, Musik, Zauberei

Hochkarätig besetzt ist erneut das kulturelle Angebot dieser Landpartie. So konnte etwa der Piglet-Circus für die Veranstaltung gewonnen werden – Comedy, Zauberei, Tierdressur und Live-Musik. Weitere Künstler sind auf Schloss Wocklum dabei und bieten Unterhaltung aus musikalischen Richtungen wie beispielsweise Jazz im New-Orleans-Stil sowie Welthits auf der Geige oder Gitarre.

Damit sich Gäste während des Rundgangs mit den erworbenen Kostbarkeiten nicht belasten müssen, hält der Veranstalter einen besonderen Service bereit: Gekaufte Dinge können ins Warendepot gebracht werden, wo die schönen Stücke am Ende des Besuchs abgeholt werden können. Aufgrund des besonderen Konzepts kommt dichtes Gedränge nicht auf. Besucherinnen und Besucher können in aller Ruhe auf Entdeckungstour gehen.

