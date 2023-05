„Landpartie“ Wocklum: 16.000 Seh-Leute am Wasserschloss

"Landpartie"-Veranstalter Rainer Timpe blüht auf. Er zeigte sich mit dem Event in Wocklum am Himmelfahrtswochenende zufrieden.

Wocklum. Die „Landpartie“ erwies sich am Himmelfahrtswochenende als Publikumsmagnet. So lockte Veranstalter Rainer Timpe die Massen.

Sonniges Wetter, strahlende Mienen: Die „Landpartie“ rund um Schloss Wocklum hat am langen Himmelfahrtswochenende die Erwartungen erfüllt – die Erwartungen von Veranstalter Rainer Timpe, die Erwartungen der Aussteller und nicht zuletzt die Erwartungen der Besucherschar.

Auf 15.000 Quadratmetern Fläche präsentierte sich die Lifestyle-Messe. Das Motto lautete: „Sommer, S

"Landpartie": Maria Watermann mit ihrer rollenden Waldschule Foto: Sven Paul / WP

onne, Lebensfreude“.

Nadine Cordes feierte Premiere bei der Landpartie. Sie hat den Direktvertrieb der Naturkosmetikreihe des österreichischen Unternehmens Ringana übernommen. Auf die Frage nach ihren Eindrücken sagte sie so knapp wie freudestrahlend: „Super!“ Dann fügte sie hinzu: „Die Leute sind so dankbar. Ich könnte jeden Tag Weihnachten, Silvester und Ostern feiern, weil es einfach mega läuft. Hammer!“ Sie hat großes Interesse, ihr Sortiment bei weiteren Ausgaben der „Landpartie“ zu präsentieren: „Ich habe ein Angebot für Paderborn.“ Rainer Timpe und seine Mannschaft richten in den Sommerferien vom 13. bis 16. Juli eine „Landpartie“ rund um Schloss Neuhaus aus.

Berthold Camminady hat sich bei der Gründung des Betriebes für Sonnen- und Insektenschutz als Balves ältester Jungunternehmer bezeichnet. Er präsentierte seine Ware zum Auftakt der Gartensaison bereits zum dritten Mal auf dem Schloss-Gelände. „Ich bin mehr als zufrieden“, sagte Berthold Camminady an seinem Info-Stand. „Das ist ein super Zubrot. Man hat zu 80 Prozent Interesse an Insektenschutz, der Rest ist Sonnenschutz. Und mittlerweile beglücke ich Kunden bis Overath bei Köln. Das hat sich absolut gelohnt. Viele kommen bei ihrem Rundgang sogar zwei Mal bei mir vorbei. Ich habe ja auch einen schönen Ausblick aufs Schloss.“

"Landpartie": Berthold Camminady strahlt. Foto: Sven Paul / WP

Etwas weniger überschwänglich äußerte sich Maria Watermann. Die Vorsitzende der Märkischen Kreisjägerschaft war mit ihrer Rollenden Waldschule da. Sie gilt dort längst als feste Einrichtung. Ausgestopfte Tiere weckten Interesse für die Artenvielfalt im Hönnetal. Der Auftakt sei „bombastisch“ gewesen, der Sonntag indes nicht ganz so stark. „Aber Interesse ist immer noch da. Deshalb machen wir das auch noch weiter.“

Und was sagte Rainer Timpe? Wie gewohnt trug er zum hellblauen Janker einen hellen, sommerlichen Strohhut. „Wir sind sehr zufrieden mit der Veranstaltung. Wir hatten als Zielvorgabe bei bestem Wetter 20.000 Besucher. Das Wetter war auch gut – auch wenn es am Samstag einen kleinen Dämpfer gab. So sind wir am Ende bei 16.000 Besuchern gelandet. Bei 24 Grad laufen die Leute entspannt übers Gelände. Das Gros der Aussteller hat gute Geschäfte gemacht.“ Auch Schlossherr Jakob Reichsfreiherr von Landsberg-Velen habe sich zufrieden gezeigt.

Elo Badura gibt Takt vor

„Wir liefern ja auch jedes Jahr Qualität ab“, fügte Rainer Timpe hinzu. Sein Team sei ständig vor Ort, spreche mit Ausstellern, frage, an welcher Stelle nachjustiert werden müsse. Eine neue Mitarbeiterin kümmere sich obendrein um die Präsentation des Events in den sozialen Netzwerken. Auch O-Töne der Aussteller gehörten dazu.

Überschäumende Begeisterung: das Ringana-Team Foto: Sven Paul / WP

Zu einer gelungenen Landparie gehört traditionell auch gepflegte Unterhaltung. Rainer Timpe hatte unter anderem den Piglet-Circus für die Veranstaltung gewonnen. Sarah Schwarz, Nando Rodriguez und Momo traten drei Mal an den Nachmittagen mit einem Zirkusprogramm auf, das aus Comedy, Zauberei, Tierdressur und Live-Musik besteht.

Zu den Musikern, die bei dem Schloss-Event den Takt vorgeben, gehört seit Jahren auch ein Balver: der Gitarrist Elo Badura.

