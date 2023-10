Landwirtschaft: Beim Kolpingforum geht es um die Wurst

Balve. Nachhaltige Landwirtschaft: Beim Vortrag des Experten Thorsten Moll beim Kolpingforum geht’s um die Wurst. Was die Debatte so munter macht.

Landwirtschaft weltweit und hier vor Ort: Beim Kolpingforum gab es muntere Diskussionen über Nachhaltigkeit, Ernährungssicherheit und Klimaänderungen. Dabei war es noch aus einem anderen Grund ein besonderer Abend.

Ein Hofladen im Balver Stadtgebiet: Bei der Diskussion im Kolpingforum geht es um die Wurst. Foto: Alexander Lück / WP

Es war das erste Kolpingforum seit dem Tod von Engelbert Falke im August, der dieser Veranstaltung über Jahre ein Gesicht gegeben hat. Seit Netzwerk und seine Unermüdlichkeit lockten namhafte und kompetente Referenten nach Balve, als Moderator brachte er vieles pointiert auf den Punkt und lenkte die Diskussionen, wenn nötig, auch mal mit etwas strengerer Hand. Bernward Midderhoff, der nun am Montag im Balver Pfarrheim diese Aufgabe übernahm, kam gegen Ende des Abends auf diesen besonderen Anlass zu sprechen. Nicht nur Engelbert Falke stehe hinter dem Kolpingforum, sondern ein Team von zehn, zwölf Leuten. „Aber Engelbert ist nicht zu ersetzen“, betonte Midderhoff. Aber man sei dabei, die Arbeit weiterzuführen.

Referent Thorsten Moll von der Christlichen Initiative Romero aus Münster beim Balver Kolpingforum über die Landwirtschaft im Klimawandel. Foto: Alexander Lück / WP

Der Kalender für den Rest dieses Jahres und das kommende sei schon gut gefüllt. „Wir können wieder ein interessantes Programm aufstellen.“ Jetzt an diesem Montag – wenn es auch nicht der traditionell übliche Termin des ersten in einem Monat war – ging es um das Thema Agrarökologie. Und wieder schaffte es das Kolpingforum, neben einem Anteil an Stammgästen auch Besucher ins Pfarrheim zu locken, die speziell mit dem Thema des Abends verbunden sind: Menschen aus Balve mit Verbindungen in die Landwirtschaft also. Genau das führte zu einer munteren Diskussion unter gut 30 Anwesenden.

Hofläden sind nachhaltig

Zunächst aber sprach der Referent, Thorsten Moll von der Christlichen Initiative Romero in Münster. Unter anderem mit Landwirtschaft und Klimagerechtigkeit beschäftigt er sich dort. Ziel der Gruppe insgesamt sei es, so Moll „zu einer solidarischen und gerechten Welt beizutragen“. Schwerpunkt sind Süd- und Mittelamerika. Moll stellte dar, wie in diesen Breiten die Landwirtschaft zwar einerseits den Klimawandel – Moll selber bevorzugt „Klimaerhitzung“ – auch mit verursache, aber selber mit am meisten darunter leide. Durch häufigere und heftigere Unwetter wie Starkregen, aber auch den Temperaturanstieg und Trockenheit auf der anderen Seite. Thorsten Moll ergänzte diese Veränderungen um die politische Dimension, die damit einhergehe. Gerade in den ärmeren Ländern gelte es auch, Machtstrukturen in Frage zu stellen, Geschlechtergerechtigkeit zu fördern, in der Landwirtschaft arbeitende Menschen aus Schuldenspiralen zu befreien. All das nehme die Agrarökologie zusammen mit den Klimaänderungen als ganzheitliche Aufgabe in den Blick, fördere nachhaltige Landwirtschaft, Wohlergehen von Mensch und Tier.

Trauer um Engelbert Falke. Er hat das Kolpingforum geprägt. Foto: jürgen overkott / WP

Einige von Molls Schlaglichtern an diesem Abend: Diversifizierung und Beachtung der Fruchtfolge statt Monokultur auf dem Feld, Stärkung lokaler Märkte und damit auch der Gemeinschaft, Verzicht auf immerwährendes Wachstum bei Ertrag und Umsatz, kleinteilige Bewässerungssysteme, die das Regenwasser nutzen. „Agrarökologie kann die Klimaerhitzung nicht aufhalten, aber helfen, dass wir uns anpassen können.“ Als Beispiel nannte Thorsten Moll seine eigene Beteiligung an einem solidarischen Landwirtschaftsprojekt in Münster, wo man für den finanziellen Beitrag Lebensmittel bekommt. Das Risiko wird verteilt auf alle und bleibt nicht nur beim Bauern, bei guter Ernte profitieren alle. Besonders empört sprach der Referent davon, wie Saatgutkonzerne als Monopolisten Pestizide vertreiben und verbreiten. „Großkonzerne maximieren ihre Gewinne auf perverse Art und Weise.“ Hier sei eine der ersten Stellschrauben für die Politik. Und auch wenn Moll zu Beginn betonte hatte, dass sein Arbeitsschwerpunkt Amerika sei und er am Ende nicht konkrete Tipps für Verbraucher hier in Europa geben könne, so drehte sich die Diskussion vor allem auch im die Frage, wie man sich nun hier verhalten könne. Eine Richtung der Wortmeldungen aus der Runde: Pauschale Verteufelung der industriellen Landwirtschaft bringe nichts, die Erzeuger müssten davon auch Profit erzielen und leben können, ohne chemischen Schutz der Pflanzen gehe es manchmal nicht um 80 Millionen Menschen im Land satt zu bekommen. Und die Qualität sei schon sehr hoch. Trotz Preissteigerungen – die übrigens nicht immer bei den Landwirten äquivalent ankämen – könne man trotzdem was tun und heimische Produktion in Hofläden fördern. Auch das sei nachhaltig.

Zuhörer Martin Cordes unterstrich: „Lieber heute beim Einkauf mal fünf Euro mehr bezahlen, aber wissen, wo es hingeht.“ Die Diskussion endete dann etwas abrupt, weil der Referent – durchaus positiv im nachhaltigen Anlagen – den letzten Zug aus Balve in Richtung Heimat bekommen musste

