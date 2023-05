Langenholthausen: Bierpreis stabil bei Schützenfest

Schützenfest Langenholthausen: triumphaler Einzug von König Alexander und Königin Norina in Langenholthausens Schützenhalle. So war’s im Vorjahr.

Langenholthausen. Langenholthausens drei tolle Tage stehen an. Der KC „Komafackel“ hat den Vogel gebaut. Wer schießt ihn ab?

Klappe die zweite im Reigen der Balver Schützenfeste: Am kommenden Wochenende geht’s in Langenholthausen hoch her. Groß ist die Vorfreude nicht nur beim Königspaar und den vielen anderen Beteiligen, gute Nachrichten gibt es auch fürs Portemonnaie.

Denn Langenholthausen macht nicht mit bei der Inflation und dreht beim Glas Bier und den anderen Getränken nicht an der Preisschraube. Der kühle Gerstensaft kostet, nachdem es zum vergangenen Jahr 20 Cent teurer geworden war, unverändert 1,60 Euro. Auch um den Charakter als Volksfest für die ganze Familie zu betonen, sei diese Entscheidung einhellig im Langenholthauser Schützenvorstand gefallen, berichtet Kassierer Marco Vorsmann. Und Hauptmann Dominik Cordes ergänzt noch augenzwinkernd mit Blick auf die Kassenlage: „Wenn´s eng wird, müssen wir halt noch ein Glas mehr trinken.“

An die Gewehre: Alexander Grote beim Schützenfest Langenholthausen Foto: Sven Paul / WP

Da spricht jede Menge Vorfreude aus dem Satz, denn das erste Wochenende im Juni gehört nun ganz dem feiernden Volk in Langenholthausen. Teil zwei im Balver Schützenfestreigen nach dem Auftakt an Pfingsten in Volkringhausen. Das gute Wetter aus dem oberen Hönnetal würde man auch hier sofort nehmen wenn es dann am Samstag, dem 3. Juni so richtig los geht. Nach dem Corona-Neustart 2022 sieht der Vorstand der St.-Johannes-Bruderschaft keinen Anlass, am bewährten Ablauf der drei Tage zu schrauben. „Wir sind erfreulicherweise nicht in der Situation, dass wir uns mit einer vielerorts diskutierten Verlegung des Festes auf Freitag bis Sonntag beschäftigen müssen“ erklärt Brudermeister Berthold König. „Eben weil man bei uns die Atmosphäre am Montag schätzt, ist es immer noch eine Selbstverständlichkeit, diesen Tag fürs Feiern freizuhalten. Und wir sind dankbar, dass auch unsere langjährige Festmusik aus Garbeck diese Tradition mitträgt.“

Der Vogel von der „Komafackel“

Und so sieht das Programm also im Detail aus: Am Samstag treffen sich die Schützenbrüder um 16 Uhr auf dem Schulhof vor der Sokola.de, wo dann auch der hölzerne Vogel wartet, den in diesem Jahr der Kegelclub „Komafackel“ gebaut hat.

Schützenfest Langenholthausen: Im Vorjahr war’s feucht. Wie wird’s am Wochenende? Foto: Sven Paul / WP

Nach dem Gang zum Feuerwehrgerätehaus steht dann zum ersten Mal das amtierende Königspaar Alexander Grote und Norina Levermann im Blickpunkt. Grote hatte sich am Festmontag 2022 genau 20 Jahre nach seinem Papa Charly zum König von Langenholthausen gekrönt. Die Vorfreude auf das Fest ist nun riesig, bei der Feuerwehr werden sie die Beteiligten zunächst bei einem Umtrunk willkommen heißen. Nach der Kranzniederlegung am Ehrenmal beginnt um 17.30 Uhr in der Kirche das Hochamt für alle lebenden und verstorbenen Mitglieder der Schützenfamilie. Der stimmungsvolle Zapfenstreich mit Musikverein Garbeck und Trommlerkorps Küntrop schließt sich an.

Dann kann endlich die Halle geentert werden und die erste große Party wird ihren Anfang nehmen.

Für einen der großen Höhepunkte des Festes ist dann Antreten am folgenden Sonntag, 4. Juni, um 14 Uhr wiederum auf dem Platz vor der Sokola.de. Der Lindwurm des Festzuges holt dann das Königspaar Alexander Grote und Norina Levermann samt Hofstaat ab und zieht durch die festlich geschmückten und hoffentlich auch gut besuchten Straßen des Ortsteils. Zur Stärkung wartet dann für alle Besucher im Anschluss an der Halle neben dem üblichen Angebot auch ein Kuchenbüffet im Kaminraum: Feier frei.

Am Montag muss man sich den Schlaf schon etwas früher aus den Augen reiben. Schon um neun Uhr treten die Schützenbrüder bei Habbel an und marschieren dann bergauf zur Vogelstange. Auf viele Bewerber und schließlich auch einen würdigen Nachfolger von Alexander Grote hoffen alle Beteiligten.

Amigos rocken Schützenhalle

Balve, Festzug beim Schützenfest in Langenholthausen: Schützenkönig Karsten Bartsch und seine Königin Gabi Rapp lassen sich im Vorjahr zum Abschied feiern. Foto: Sven Paul / WP

Zur Proklamation in der Halle gehört dann auch die musikalische Einlage des Musikzuges Langenholthausen. Ab 16.30 Uhr präsentiert sich das neue Königspaar zum ersten Mal samt Hofstaat beim Zug durchs Dorf.

Anschließend wollen alle in der Schützenhalle sicher einen würdigen Festausgang begehen. Der Musikverein Garbeck und die Tanzmusik der Amigos werden besonders an den Abenden dafür sicher die passende Untermalung bieten. Aus Kreisen der Band heißt es, sie sei heiß wie Frittenfett.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve