Langenholthausen: Drittes Freiluft-Konzert steht

Auftakt des Open-Air-Sommers in Langenholthausen: Egerländer-Besetzung des Musikvereins Amicitia Garbeck mit den Sängern Ingo Mettken (links) und Bianca Iken (rechts)

Langenholthausen. Der Erfolg der ersten beiden Open-Air-Konzerte schmeckte nach mehr. Jetzt legen Schützen und Musikzug in Langenholthausen nach.

Die Schützen in Langenholthausen füllen eine alte Volksweisheit mit neuem Leben: Aller guten Dinge, heißt es, sind drei. Wegen des großen Erfolges der beiden ersten Freiluft-Konzerte vor der Schützenhalle Langenholthausen und der ungebrochen großen Nachfrage gibt es einen dritten Termin. Er steht bereits fest: Sonntag, 20. September.

Brudermeister Berthold König und seine Mannen hoffen „auf einen schönen Herbsttag mit warmen Temperaturen“. Der Termin wird ein Feier-Tag. Im Mittelpunkt steht nämlich das 40-jährige Bestehen des Musikzuges Langenholthausen der Freiwilligen Feuerwehr.

Eigentlich wollten die Musiker das Jubiläum im Sommer mit einem Dämmerschoppen am Feuerwehrhaus feiern. Daraus wurde nichts. Jetzt gibt es einen Alternativtermin für das Jubiläumskonzert – mit den beliebtesten Schützenfestklängen. Musikzug-Chef Achim Wachauf: „Wir würden uns freuen, wenn wir zu unserm Jubiläum insbesondere auch Abordnungen der Löschzüge des Stadtgebietes sowie der Schützenbruderschaften begrüßen könnten, bei denen wir in sonstigen Jahren für Unterhaltung sorgen.“

Organisation und Restauration liegen in den Händen der Schützenbruderschaft St. Johannes Langenholthausen. Pünktlich um elf geht’s los. Einlass: 10.45 Uhr. Der Eintritt beträgt erneut fünf Euro. Der Erlös fließt in die Jugendausbildung des Musikzuges. Berthold König: „Wer zum dritten Mal unser Gast ist, bezahlt keinen Einritt.“ Das soll ein Dankeschön für die Unterstützung in schwerer Zeit sein.

Zum Ohrenschmaus kommen Speis’ und Trank – Mittagsverpflegung sowie Kaffee und Kuchen.

Ausschließlich Sitzplätze

Das zweite Freiluftkonzert war schnell ausverkauft. Wer dabei sein will, sollte sich zeitig Karten reservieren, die bei Berthold König (Telefon 0151-58193761) und Dominik Cordes (0152-23992034) bestellt werden können. Erneut stehen ausschließlich Sitzplätze zur Verfügung. Sollte schlechtes Wetter ein Open-Air-Konzert nicht zulassen, informieren Bruderschaft und Musikzug via Facebook. In diesem Fall würde das Konzert aufs Wochenende 3./4. Oktober verschoben.