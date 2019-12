Langenholthausen: Familie Hötger entgeht Tragödie

Es hätte mit einer Tragödie enden können. So viel steht fest. Noch am Donnerstagmittag steckt Familie Hötger aus Langenholthausen der Schreck in den Knochen. Ein Melkstall hat gebrannt. Mehreren glücklichen Umständen ist es zu verdanken, dass das Feuer zügig gelöscht wurde.

Frank Hötger zählt zu den renommierten heimischen Viehzüchtern. Hinten von links: Züchter Frank Hötger (Balve), Rainer Hahn, Geschäftsführer der Tierzüchter, Thomas Gülicher (Plettenberg), Vorsitzender der Tierzüchter, Heiner Pierenkemper, LGS-Geschäftsführer, Marie-Christine Jacob (Ennepetal) Vorstand Jungzüchter. Vorn: Til Vollmer (9), Jan Hötger (9), Pia Hötger (10, hinten) und Lea Vollmer (12) üben mit den Kälbern. Foto: Privat

Am Mittwochabend richtet Landwirt Frank Hötger seinen Blick beim Telefonieren zufällig in Richtung Melkstall. Normalerweise müsste dort Licht brennen. Aber seltsamerweise ist es dunkel. Frank Hötger weiß, dass es ein Problem mit der Elektrik gegeben haben muss. Was der Milchbauer nicht ahnt: Der Unterverteiler im Hausanschlussraum brennt. Als Ursache wird sich später ein Defekt herausstellen.

Die Feuerwehr löst um 20.10 Uhr Alarm aus. Glücklicherweise haben die Einsatzkräfte aus Langenholthausen Übungsabend. „Deshalb waren sie relativ schnell vor Ort“, wie Feuerwehr-Vize Oliver Prior am Tag danach erzählt. Der erste Trupp rückt unter Atemschutz gegen die Flammen vor, mit Pulver.

Dachboden kokelt

Doch der Einsatz zieht sich. Das Feuer hat die Deckenverkleidung erreicht – und einen Zwischenraum, der mit sogenannten OSB-Platten ausgelegt ist. „Die Kameraden aus Langenholthausen und dann auch aus Balve haben eine ordentliche Verrauchung des Dachbodens vorgefunden“, erzählt Oliver Prior. Rauch macht einen Löscheinsatz kompliziert. Der Grund dafür ist naheliegend: Die Einsatzkräfte haben schlechte Sicht. Doch sie wissen damit umzugehen. Noch einmal Oliver Prior: „Wir haben mit Pulver weitergemacht und die Decke aufgemacht, um Brandnester zu finden. Das haben wir auch erfolgreich gemacht.“

Feuer nach zwei Stunden gelöscht

Dazu gehört auch, vorsichtshalber Wehrleute aus Mellen zum Einsatzort am Kesberg zu holen. So hat die Feuerwehr zusätzliche Atemschutzgeräte, falls sich die Löscharbeiten noch komplizierter gestalten als erwartet. Am Ende arbeiten sich vier Trupps à acht Mann vor. Insgesamt sind 40 Leute im Einsatz. Neben Brandbekämpfern ist der Rettungsdienst vor Ort – „für den Eigenschutz“.

Gegen 22 Uhr, rund zwei Stunden nach dem Alarm, rückt die Feuerwehr wieder ab. Die Arbeit wird als Erfolg verbucht: Menschen und Tiere sind offenkundig nicht zu Schaden gekommen. Ende gut, alles gut?

Für Frank Hötger indes fängt damit die Arbeit damit an. „Wir haben 240 Kühe“, sagt er am Donnerstagmittag, „alles Hochleistungskühe. Sie sind gewohnt, zu einer festen Zeit gemolken zu werden.“ Aber was tun, wenn der Brand die Melkanlage lahmgelegt hat?

Kampf gegen die Uhr

Für Frank Hötger beginnt ein Kampf gegen die Uhr. Er muss Elektriker organisieren, um die defekte Anlage zu reparieren. Je schneller desto besser – jede Minute zählt.

Am Donnerstagmorgen wimmelt es vor Service-Fahrzeugen auf dem Hof. Firma Busche ist mit Elektrikern vorgefahren, ebenso Energieversorger Westnetz. Zehn Spezialisten betreiben Schadensbegrenzung.

In den Mittagsstunden läuft der Hofbetrieb wieder an. „Wir sind gerade dabei, die Kühe zu melken“, berichtet Frank Hötger. Er spürt, dass seine Kühe unter Stress stehen. „Das bedeutet, dass sie eine geringere Milchleistung bringen“, sagt er. Nicht nur das: Der Milch-Experte weiß, dass die Euter seiner Kühe voll sind. Die Tiere fühlen sich unwohl. Mehr noch: Ihnen droht eine Euterentzündung. Immerhin: „Es wird keine Kuh sterben.“

Natürlich bleibt noch einiges zu tun. Der Stall muss entraucht, angekokeltes Material entfernt werden. Papierkram mit der Versicherung steht auch noch an. Aber Familie Hötger kann vorm Fest nur noch wenig erschüttern. Sie hat nämlich schon eine schöne Bescherung.