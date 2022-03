Langenholthausen: Franz Kemper (89) ist Star-Schütze

Langenholthausen. Ehe, wem Ehre gebührt: Langenholthausens Schützen ehren Franz Kemper (89). Außerdem haben sie große Bau-Pläne. Wie werden sie finanziert?

Ein neues Hallendach und ein außergewöhnliches Jubiläum. Die Hauptversammlung der Schützenbruderschaft St. Johannes Langenholthausen bot Überraschungen.

Da Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft coronabedingt im Vorjahr nicht stattgefunden haben, wurden diese auch nun nachgeholt. Gestartet wurde die Veranstaltung mit einer Schützenmesse, wo auch der Opfer und Flüchtlinge des Krieges in der Ukraine gedacht wurde, bevor sich die Schützenbrüder in der Schützenhalle einfanden. „Obwohl wir erst im Sommer 2021 unsere Versammlung, damals noch unter freien Himmel vor der Halle, abgehalten haben, konnten wir dort keine Ehrungen durchführen, welche jetzt alle nachgeholt werden“, begrüßte Brudermeister Berthold König die 78 Schützen. Begrüßt wurde auch der Musikzug der Langenholthauser Feuerwehr, welche für musikalische Unterhaltung sorgte, und die Mitglieder der Jungschützen, welche fleißig für Getränke und Imbiss in der Halle sorgten.

Kasse stimmt

Langenholthausener Schützen haben ihren Vorstand neu aufgestellt. Foto: Sven Paul / WP

Kassierer Marco Vorsmann lieferte einen überzeugenden Bericht: „Aufgrund einer Rückzahlung durch die Brauerei Veltins haben wir jetzt 13.725 Euro in der Vereinskasse. Das ist trotz der Ausfälle durch die Pandemie mehr als erfreulich.“ Viel Geld haben die Schützen bereits im Vorjahr in die Halle investiert. „Wir haben das letzte Jahr genutzt, um den Thekenbereich komplett zu erneuern. Hier wurde alles neu und freundlich gestaltet und mit dem Einbau einer Akustikdecke der Geräuschpegel im Thekenbereich drastisch reduziert. Auch die Empore über der Theke wurde komplett erneuert und wir haben jetzt einen Kasten dort intrigiert, wo in Zukunft unser Vogel vor dem Schützenfest ein zu Hause findet. Auch die kompletten Balustraden wurden optisch komplett erneuert. Das Ganze wurde auch gefördert mit einem Heimatscheck über 2000 Euro. Jetzt aber steht was viel Größeres an. Unser Hallendach, welches bereits 60 Jahre alt ist, muss erneuert werden. Diese Maßnahme kalkulieren wir mit etwa 40.000 Euro, wobei hier unsere Eigenleistungen schon mit berücksichtigt sind.“

Langenholthausener Schützen tagen. Der Vorstand freute sich über 78 Teilnehmer. Foto: Sven Paul / WP

Zur Finanzierung werden jetzt alle Schützenbrüder angeschrieben, mit der Bitte sich mit dem Kauf einer oder mehrerer symbolischen Dachpfannen zum Preis von jeweils 30 Euro zu beteiligen. Gleichzeitig wurde der Vorstand ermächtigt, zur weiteren Finanzierung notfalls einen Kredit in Höhe von 20.000 Euro aufnehmen zu können. „Mit der Erneuerung des Daches wollen wir, ein wirtschaftlich wieder normales Jahr 2022 unterstellt, im Spätsommer beginnen“, erklärte König.

Neben der Sanierung des Daches wurden an diesem Abend viele Ehrungen, welche ja aufgeschoben waren, durchgeführt. Star des Abends war der 89-jährige Franz Kemper. Er wurde für seine 70-Jährige Vereinszugehörigkeit unter großen Applaus geehrt. König: „Es kommt nicht alle Tage vor, dass wir so ein Jubiläum haben. 70 Jahre Treue zum Verein ist schon was ganz Besonderes.“ Franz Kemper trat am 1. Januar 1951 den Langenholthauser Schützen bei. Einen besonderen Orden für Verdienste im Verein erhielt Fahnenoffizier Thomas Röken für seine 6-jährige Vorstandstätigkeit.

Bereits am Vorabend trafen sich die Jungschützen rund um Yannik Köster. Die Jungschützenfahrt führt zur Brauerei Veltins. „Es gab viele tolle Vorschläge wie zum Beispiel gemeinsames Kartfahren oder ein Konzertbesuch von Finch Asozial, doch am Ende entschlossen wir uns auf eine schöne Brauereibesichtigung mit anschließenden Testen des Endproduktes“, so Köster.

INFO

Langenholthausens Jungschützen haben einen neuen Vorstand gewählt.

Yannick Köster gibt sein Amt als Vorsitzender 2023 auf. „Das musste sein, weil ich wegen meiner Arbeit in Zukunft nur noch am Wochenende im Ort bin. Ich brauchte für meinen Beruf Planungssicherheit. Wir haben deshalb jetzt schon einen neuen Vorstand gewählt, der allerdings erst im nächsten Jahr seine Tätigkeit aufnimmt.“ Max Bartsch folgt Yannick Köster. Wechsel auch beim Vize: Tim Herde übernimmt für Hendrik Grote. Jan Habbel übergibt seinen Posten als erster Kassierer an Marcel Findeisen. Als zweiter Kassierer folgt Nils Levermann auf Falko Prior.

Das Jungschützenfest findet am 4. Juni statt, das Hauptschützenfest am 12. Juni.

