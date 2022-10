Langenholthausen, Garbeck: Warum K 11 Samstag gesperrt wird

Balve. Die K 11 (Bauernautobahn) zwischen Garbeck und Langenholthausen wird am Samstag zeitweilig gesperrt. Das ist der Grund.

Die Feuerwehr Balve wird am Samstag, 15. Oktober, eine Technische-Hilfe-Übung mit dem Rettungsdienst aus dem Märkischen Kreis machen. Der Fahrzeugverkehr muss im Bereich der Kreisstraße (K) 11 – im Volksmund als Bauernautobahn bekannt – Einschränkungen in Kauf nehmen, teilte Feuerwehr-Sprecherin Yvonne Schäfer mit. Sie warb zugleich um Verständnis. Die Übung findet in der Zeit zwischen 8 und 15 Uhr zwischen Garbeck und Langenholthausen statt. Yvonne Schäfer fügte hinzu, die Straße werde für die Übung von Feuerwehr und Rettungsdienst in diesem Zeitraum gesperrt. Die Organisation auf Feuerwehrseite liegt beim Löschzug Hönnetal um Lukas Busche und Patrick Schäfer. Mit gutem Grund: Zur Einheit gehören die First Responder.

