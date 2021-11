Adventskränze und warme Socken waren nur ein Teil des AngEbots auf dem Adventsmarkt in der Sokola.de. Theresa Röken (links) und Barbara Theiler (rechts) von der Kfd.

KFD-VERANSTALTUNG Langenholthausen genießt Adventsmarkt in Sokola.de

Langenholthausen. Kfd-Adventsmarkt in Langenholthausen: ein Klassiker. Und dennoch war in diesem Jahr einiges anders als sonst.

Schönes und Warmes für Weihnachts- und Winterzeit. Am Samstag lockte ein weiteres Mal der Basar der Kfd in die Sokola.de in Langenholthausen.

Warme und farbenfrohe Stricksocken für die kalte Jahreszeit, Deko aus Holz, Gestecke und Adventskränze für die bevorstehenden Wochen. Im großen Gemeinschaftsraum der ehemaligen Grundschule am Langenholthauser Mittelweg gab es am Samstagnachmittag Schönes und Nützliches, für Advents-, Weihnachts- und Winterzeit.

Endlich wieder ein Basar nach der Pause im vergangenen Jahr: So fühlte sich die Veranstaltung für Besucherinnen und Besucher an.

Hergestellt wird das gesamte Angebot in den Reihen der Frauengemeinschaft Kfd im Ort. Da wird also zuhause das Jahr über emsig gestrickt, für manch andere Arbeit trifft man sich auch in der Runde. Normalerweise.

Doch im vergangenen Jahr war alles anders. Frau reagierte auf den zweiten Corona-Lockdown, ließ den Basar schweren Herzens ausfallen, nahm stattdessen in der alten Grundschule Bestellungen entgegen und brachte Adventskränze und Co. bis zur Haustür der Kundschaft.

Ob nun an diesem Samstag, im Angesicht der sich verschärfenden Pandemie-Situation, viele Besucherinnen und Besucher den Weg in die Sokola.de finden würden? Verlangt wurden die mittlerweile eingespielten 3-G-Regeln. Sollten Theresa Röken und Barbara Theiler aus dem Kfd-Vorstand überhaupt jemals Bedenken gehabt haben – am Ende konnten sie ein zufriedenes Fazit ziehen: „Es sicher nicht weniger Gäste da als bei den letzten Veranstaltungen. Teilweise war es bis auf den letzten Platz besetzt.“

Wie in den vergangenen Jahren schon kamen die Besucher vielfach direkt zu Beginn, um an den Ständen noch die größte Auswahl vorzufinden. Nach dem Einkauf nahm man gemütlich Platz und genoss ein heißes Getränk und dazu ein Stück Torte oder Kuchen. Auch das natürlich alles selbst gemacht von den heimischen Kfd-Damen.

Irgendwann am Samstagnachmittag fanden auch die Organisatorinnen dann endlich die Ruhe, sich selber ganz gemütlich für die getane Arbeit zu belohnen.

Das Team der Organisatorinnen wurde angeführt von Barbara Theiler und Theresa Röken. Sie sind ein Teil des kürzlich neu gewählten, deutlich verjüngten Kfd-Vorstandes in Langenholthausen.

Organisation verbindet Generationen

Die Arbeit für den Basar mache ihnen sehr viel Spaß, betonen die beiden im Gespräch mit der Westfalenpost. Sie verweisen aber auch darauf, weiterhin ganz viel Unterstützung von den langjährigen Mitstreiterinnen zu bekommen: „Deswegen“, versprechen Barbara Theiler und Theresa Röken, „wollen wir den Adventsbasar auch in den nächsten Jahren weiterführen.“

