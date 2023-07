Langenholthausen: Holz-Heizung gerät außer Kontrolle

Feuerwehr am Kesberg in Langenholthausen im Einsatz

Langenholthausen. Feuerwehr-Einsatz auf dem Kesberg in Langenholthausen. Warum Einsatzkräfte mit großem Besteck anrücken – und warum Einsatz glimpflich ausgeht.

Die Feuerwehr hat am Montagmittag einen Brand auf einem Bauernhof am Kesberg in Langenholthausen gelöscht. Was passiert ist, berichtete Wehr-Chef Frank Busche.

Gegen 12.34 Uhr wurde die Feuerwehr Balve demnach alarmiert. Wie es hieß, habe ein Holzstapel an einem Gebäude gebrannt. Vor Ort gestaltete sich die Lage etwas anders. Einsatzkräfte entdeckten eine außer Kontrolle geratene Festbrennstoff-Heizanlage innerhalb eines Gebäudes. Der Besitzer hatte nach Entdeckung des Feuers die Außentür wieder verschlossen. Damit verhinderte die Ausbreitung des Feuers auf angrenzende Gebäudeteile des Bauernhofes. Somit beschränkte sich die Brandausbreitung auf den eigentlichen Heizraum und das darin gelagerte Brennmaterial – Holz. Wehr-Chef Frank Busche: „Es wurde ein Löschangriff vorgenommen und der gesamte Bereich nach dem Öffnen der Außentür abgelöscht. Aufgrund der enormen Rauchentwicklung, welche bei der Anfahrt sichtbar war, waren die Einsatzkräfte zunächst von einem größeren Brand ausgegangen, was sich aber glücklicherweise nicht bewahrheitete. Das Feuer konnte relativ schnell unter Kontrolle gebracht werden, und die Brennkammer des Ofens wurde ausgeräumt und außerhalb des Gebäudes abgelöscht. Der gesamte betroffene Bereich wurde mehrmals mit der Wärmebildkamera kontrolliert.“ Erhöhte Temperaturen wurden nach dem Einsatz nicht mehr festgestellt. Um 13.55 Uhr rückte die Wehr ab.

Wegen der Meldung „Feuer 1 Brand am Gebäude“ waren die Löschgruppen Langenholthausen, Mellen, Balve, der Löschzug Garbeck und die Löschgruppe Hönnetal alarmiert worden. Zudem waren Rettungsdienst und Polizei vor Ort.

