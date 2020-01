Langenholthausen: Kawasaki aus Garage gestohlen

Aus einer Garage an der Neuenrader Straße in Langenholthausen ist ein Motorrad gestohlen worden. Die schwarze Kawasaki ZXTOOL stand laut Polizei am Montagnachmittag noch an ihrem Platz. Am Mittwochnachmittag entdeckte der Inhaber das halb offene Tor und blickte in eine leere Garage. Das 200 Kilo schwere Bike war abgeschlossen. Deshalb könnte es sein, dass es per Hänger oder Transporter abtransportiert wurde. Es hat das Kennzeichen MK-M177. Hinweise nimmt die Polizei entgegen (Telefon 02373-9099-0).