Langenholthausen Kita-Eltern haben viel vor

Langenholthausens Kita-Beirat backt Waffeln in Balve.

Balve/Langenholthausen. Langenholthausens Kita-Beirat hat erfolgreich Waffeln für den guten Zweck gebacken. Und das ist nur der Anfang.

Waffelbacken für den guten Zweck: Das hat der Elternbeirat des DRK-Familienzentrums Langenholthausen vor dem Balver Rewe-Markt erfolgreich gemacht.

„Wir hatten stetig zu tun, ein Vorarbeiten war nicht möglich. Vorbestellungen haben wir gerne angenommen, da diese dann kontinuierlich abgebacken werden konnten“, erzählt Jenny Lazer. „Wir haben Teigzutaten vom Rewe und einen Eimer Teig von Grote gespendet bekommen. Hat aber nicht gereicht, sodass wir selber noch nach rühren mussten.“

Der Elternbeirat hat etwas über 500 Euro eingenommen. Er will das Geld in enger Absprache mit dem DRK-Familienzentrum in Musikinstrumente und die musikalische Früherziehung investieren.

Der Elternbeirat hat aber noch mehr vor. Jenny Lazer: „Wir möchten für die Kita einen Förderverein gründen und suchen Mitstreiter.“ Ansprechpartnerin ist neben Jenny Lazer Maja Böckmann.

Kontakt: fv.kiga.la@gmail.com.

