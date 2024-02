Langenholthausen: Party folgt Ehrenamtskneipe

Langenholthausen In Langenholthausen geht wieder der Pfeil ab. Die Termine stehen fest. Brudermeister Karsten Bartsch verrät Details.

Party in Langenholthausen: Ab sofort können Tickets für die Tanzbar in Langenholthausen geordert werden. Am Samstag, 13. April, macht DJ Peter Trautes die Schützenhalle zum achten Mal zur Partyzone.

Peter Trautes bastelt neues Bühnenbild

Die Vorbereitungen für das mit Spannung erwartete Bühnenbild laufen bereits auf Hochtouren. DJ Peter Trautes freut sich, zahlreiche Gäste zum wohl größten Klassentreffen im oberen Hönnetal begrüßen zu können. Gäste dürfen sich auf Hits aus vergangenen Jahrzehnten in angenehmer Lautstärke freuen. In bewährter Manier übernehmen der Schützenvorstand und die Jungschützen wieder die Bewirtung.

Volles Haus in Langenholthausen Foto: WP

Karten gibt es in den Grote-Filialen Hagebau Neuenrade, City-Café Balve und Langenholthausen. Auch über Peter Trautes (0171-4006475) können Karten geordert werden. Und das ist nicht alles.

Schützenhalle wird erneut Kneipe

Da die Premiere gut angenommen wurde, hat sich der Schützenvorstand entschlossen, den Kaminraum der Schützenhalle ein weiteres Mal in eine Ehrenamtskneipe zu verwandeln. Gasthof Habbel ist vorerst weiter geschlossen. Laut Brudermeister Karsten Bartsch findet die Ehrenamtskneipe am Freitag, 1. März, 18.30 Uhr, statt. Schützenhalle wird Kneipe mit allem, was dazugehört.

