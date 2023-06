Langenholthausen: Markus Buchgeister folgt Alexander Grote

Vogelschießen Langenholthausen: Markus Buchgeister ist neuer König, an seiner Seite Ehefrau Antonia.

Langenholthausen. Live-Ticker aus Langenholthausen: Wer folgt Schützenkönig Alexander Grote? Schuss 127 bringt die Antwort.

Guten Morgen, Langenholthausen! Hier meldet sich der Live-Ticker. Vor Ort, an der Vogelstange, ist Sven Paul. Am Rechner, in der Redaktion, sitzt Jürgen Overkott. Wir halten Euch auf dem Laufenden.

Vogelschießen Langenholthausen: Der Musikzug aus dem Dorf bringt die Schützen in Fahrt. Foto: Sven Paul / WP

9.00 Uhr. Schon jetzt ist es angenehm. 13 Grad, blauer Himmel, Sonne satt - und vor allem kein Wind. Perfekte Voraussetzungen fürs Vogelschießen.

9.25 Uhr. André Hering und Dominik Neitzert sind Schießmeister. Mögen die Spiele beginnen.

Vogelschießen Langenholthausen: Der amtierende König legt an. Foto: Sven Paul / WP

9.32 Uhr. Die Schützen sind, begleitet von klingendem Spiel, pünktlich an der Vogelstange angekommen. Dechant Andreas Schulte eröffnet das Schießen mit einem Gebet.

9.34 Uhr. Der amtierende König Alexander Grote gibt den ersten Schuss ab. Es folgen Dechant Schulte, die in der Corona-Zeit die Balver Schützenschar regierte, und Langenholthausens Brudermeister Berthold König.

9.38 Uhr. Bäng! Der erste Treffer. Alexander Grotes Vorgänger Karsten Bartsch sichert sich die Krone.

Vogelschießen Langenholthausen: Dirk Vorsmann holt sich den Apfel. Foto: Sven Paul / WP

9.39 Uhr. Rumms! In Langenholthausen wird nicht lange gefackelt. Dirk Vorsmann holt sich den Apfel.

9.40 Uhr. An Bewerbern um die Königswürde mangelt es nicht. Bereits am frühen Morgen schmecken schon schäumende isotonische Kaltgetränke.

Vogelschießen Langenholthausen: Nils Vedder mit zwei Glas Bier. Ist das schon Doping? Foto: Sven Paul / WP

9.49 Uhr. Besuch aus dem Nachbardorf Mellen. Nils Vedder tritt an. Er hat gleich zwei Gläser Bier in der Hand. Zielwasser? Dass Nils Vedder treffsicher ist, hat er bereits 2015 bewiesen. Damals war er König im Golddorf.

9.53 Uhr. Der Flattermann des Kegelclubs „Komafackel“ weht sich. Auch wenn er schon ein bisschen gerupft ist, will er weiter die Aussicht über Langenholthausen genießen.

Vogelschießen Langenholthausen: Balves Dorian Krumrei Foto: Sven Paul / WP

9.55 Uhr. Balves Sportschütze Dorian Krumrei legt an. Immer wieder hat er Wettbewerbe gewonnen. Zuletzt wurde er im Januar für sein Können geehrt.

Vogelschießen Langenholthausen: André Schäfer sichert sich einen Flügel. Foto: Sven Paul / WP

10.04 Uhr. Die Arme hoch, der Flügel runter. André Schäfer hat sich eine Trophäe gesichert.



10.00 Uhr. Das Vogelschießen ist ein Volksfest. Auch Schulkinder sind dabei, dazu viele Frauen.

10.12 Uhr. Ui! Schon wieder Nils Vedder. Was hat er vor?

10.18 Uhr. Markus Buchgeister spaltet den Vogel. Jetzt wird es spannend. 115 Schuss hat der Flattermann bisher ertragen.

10.26 Uhr. Jetzt wird diskutiert, wer schießt. Markus Buchgeister startet. Ist das der Anfang vom Ende?

10.29 Uhr. Das ging ja fix. Markus Buchgeister ist der neue König. Schuss 127 erlegte den Vogel. Markus Buchgeister folgt Alexander Grote.

10.32 Uhr. Markus Buchgeisters Queen wird Ehefrau Antonia. Der neue Schützenkönig war bisher als erster Fahnenoffizier in Langenholthausen bekannt.

Vogelschießen Langenholthausen: Markus Buchgeister schießt und trifft. Foto: Sven Paul / WP

Vogelschießen Langenholthausen: Ehrenschuss von Dechant Andreas Schulte, ehemaliger Balver Schützenkönig Foto: Sven Paul / WP

