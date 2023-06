Langenholthausens König: „Ich wollte Papa stolz machen“

Langenholthausen. Langenholthausens Schützenfest ist vorbei. Wie fällt die Bilanz von König, Brudermeister, Festmusik und Polizei aus?

Alle sind sie mit dem Ablauf des Schützenfestes in Langenholthausen zufrieden: der neue König Markus Buchgeister, Brudermeister Berthold König, der Vorsitzende des Musikvereins „Amicitia“ Garbeck, Fabian Schulte, und nicht zuletzt die beiden Balver Bezirksbeamten Thomas Wietbüscher und Thorsten Fröhling von der Polizei. Das ergaben Gespräche der Westfalenpost am Rande des Festzuges am Montagnachmittag.

Schützenfest Langenholthausen Foto: jürgen overkott / WP

Der neue König, im Dorf auch als Unterbrandmeister des heimischen Löschzuges bekannt, hatte sich beim Vogelschießen zunächst zurückgehalten: „bis ich es gefühlt habe“. Am Ende fiel der Vogel fast von allein, wie ein Video von Brudermeister Berthold König dokumentiert. Das Silberjubiläum der Regentschaft von Vater Meinolf Buchgeister spielte für den 32-jährigen Regenten – wie wohl auch bei seinem Amtsvorgänger Alexander Grote – eine Rolle: „Ich wollte meinen Papa stolz machen.“

Schützenfest Langenholthausen: Meinolf Buchgeister (Mitte) war vor 25 Jahren Könmig. Foto: jürgen overkott / WP

Stolz war auch Berthold König: „Wir sind zufrieden: 100 Prozent.“ Die Schützenhalle sei immer „proppevoll“ gewesen. Beim Vogelschießen habe es genügend Bewerber gegeben. „Wir haben ein super Königspaar bekommen“, freute sich Berthold König. Obendrein habe die Organisation perfekt geklappt. Das lediglich einstündige Vogelschießen sei so nicht geplant gewesen. „Aber am Ende passte alles optimal in den Zeitplan ‘rein“, sagte Berthold König im Rückblick. „Das war alles wunderbar.“

Die Bezirksbeamten der Polizei zeigten sich zufrieden mit dem Ablauf. Es habe beim Festzug wie in einer Partynacht jeweils einen Zwischenfall gegeben. Beide seien glimpflich ausgegangen, stellten die Beamten nüchtern fest.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve