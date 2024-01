Langenholthausens Schützen: König tritt ab

Langenholthausen Eine Ära endet. Brudermeister Berthold König verabschiedet sich nach 25 Jahren. Seine Nachfolge ist geregelt.

Die St.-Johannes-Schützenbruderschaft Langenholthausen hält am Samstag, 20. Januar, um 19 Uhr in der Schützenhalle ihre Generalversammlung ab. Sie markiert einen Einschnitt in der Vereinsgeschichte.

„Zuvor feiern wir um 17.30 Uhr in der Kirche eine Schützenmesse“, teilte Brudermeister Berthold König mit. Die Vorbereitung der Versammlung gehörte zu seinen letzten Amtshandlungen nach 25 Jahren. Denn: „Neben den üblichen Regularien steht insbesondere die Wahl eines neuen Vorsitzenden auf dem Programm.“ Die Nachfolge ist geregelt. Karsten Bartsch hat sich bereit erklärt, sich zur Wahl zu stellen. Er hat als Schützenkönig amtiert, und Vorstandserfahrung hat er auch.

Karsten Bartsch (Mitte, mit Partnerin Gabi Rapp) war corona-bedingt Langzeit-König in Langenholthausen. Foto: Sven Paul / Balve

„Sowohl die Messe als auch die anschließende Versammlung werden vom Musikzug Langenholthausen musikalisch begleitet“, teilte Berthold König weiter mit. Mal hören, wie die Truppe um Dirigent Matthias Streiter den Abgang des alten und die Kür des neuen Brudermeisters musikalisch kommentiert.

Bereits einen Tag zuvor treffen sich die Jungschützen im Kaminraum zu ihrer Generalversammlung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve