Langenholthausens Schützen sagen Fest endgültig ab

Langenholthausen. Aus! Auch Langenholthausens Schützen verzichten auf ihr Schützenfest, erneut. Warum die Liste der Absagen immer länger wird.,

Aus böser Ahnung ist traurige Gewissheit geworden: Die Schützenbruderschaft St. Johannes in Langenholthausen verzichtete abermals auf ein Schützenfest. Das teilte Brudermeister Berthold König der Westfalenpost mit.

Bereits Wochen zuvor hatte er in der Westfalenpost angedeutet, dass er nur schlechte Chancen für das Hochfest der Langenholthauser Schützen in gewohnter Form sehe. Dabei war damals die Allgemeinverfügung mit verschärften Kontaktbeschränkungen und nächtlicher Ausgangssperre noch nicht gar absehbar. Indes: König sollte mit seiner pessimistischen Einschätzung der Corona-Krise recht behalten. „Da Anfang Juni Großveranstaltungen nicht erlaubt sind, wird auch das Schützenfest in Langenholthausen nicht stattfinden; letztendlich verbleibt uns hier auch keinerlei Entscheidungsspielraum“, erklärte Schulte. „Mit Blick auf die täglichen Nachrichten gibt es sicherlich auch niemanden in Langenholthausen, der von etwas anderem ausgeht.“

Ob Langenholthausen am Traditionstermin vom 5. bis 7. Juni eine kleinere Veranstaltung für Hofstaat und Vorstand feiern kann, soll Ende Mai entschieden. König: „Diese Hoffnung schwindet allerdings von Woche zu Woche mehr, so dass sich unser Programm an diesem Wochenende gegebenenfalls auf eine Schützenmesse und die Kranzniederlegung am Ehrenmal beschränken wird. In jedem Fall werden wir die Langenholthausener bitten, als sichtbares Zeichen der Verbundenheit zu unserem Schützenfest auch in diesem Jahr wieder zu flaggen.“

Bereits abgesagt haben die Schützen in Beckum, Volkringhausen und Eisborn.

Flagge zeigen

Eisborns Brudermeister Gisbert Sprenger sagte: „Wir sehnen uns alle danach, endlich wieder gemeinsam Schützenfest zu feiern. Wir werden uns jedoch ein weiteres Jahr gedulden müssen.“ Königspaar Hans-Dieter und Monika Kolossa hat zugesagt, in die Verlängerung zu gehen. Sprenger kündigte die zweite Auflage des „Schützenfest@Home-Paketes”. Außerdem bat Sprenger die Eisborner darum, am Schützenfest-Wochenende (5. bis 7. Juni) buchstäblich Flagge zu zeigen.