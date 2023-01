Langenholthausens Schützen: Wann sie den Vogel versteigern

Zabelhaft: So sah Langenholthausens Vogel in diesem Sommer aus. Wolfgang Zabel hat ihn hergestellt.

Langenholthausens Schützen arbeiten bei der Jahreshauptversammlung mehr als Routine ab. Spannend ist: Wer holt sich den Vogel?

Langenholthausen Die Schützenbruderschaft St. Johannes Langenholthausen lädt alle Schützenbrüder herzlich zur Generalversammlung 2023 ein. Sie findet am Samstag, 14. Januar, um 19.30 Uhr in der Schützenhalle statt. Zum Auftakt feiern die Schützen um 18.30 Uhr in der St.-Johannes-Kirche eine Heilige Messe für die lebenden und verstorbenen Vereinsmitglieder. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Jahresberichte, darunter der Bericht der Rechnungs- und Kassenprüfer. Dazu kommen Entlastung des Vorstandes, Wahlen zum Vorstand, Wahl der Rechnungs- und Kassenprüfer sowie Ehrungen und Verschiedenes.

Im Anschluss der Tagesordnung findet die Vogelversteigerung statt, wie der Vorsitzende der Bruderschaft, Berthold König, mitteilte.

