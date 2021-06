Langenholthausens Vereinsheim: Einbrecher machen Beute

Das TuS-Vereinsheim am Düsterloh wird auch von der Landjugend genutzt (hier ein Foto vom Herbst vorigen Jahres).

Langenholthausen. Einbruch ins Vereinsheim des TuS Langenholthausen. Was der oder die Täter erbeuteten, in welchem Zeitraum die Tat geschah.

Einbrecher haben den Container eines Sportvereins an der Iserlohner Straße geknackt. Hieraus entwendeten sie einen Laubbläser, wie Polizeisprecher Marcel Dilling am Mittwochmorgen in Iserlohn mitteilte. Es entsta<Mnd Sachschaden. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen. Hinweise nimmt die Wache Menden (Telefon 02373-9099-0) entgegen.

