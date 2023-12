Last-Minute-Geschenke? Garbecks Dorfladen hat sie

Garbeck. Was Fußballclubs wie BVB, Schalke oder Bayern München können, kann auch Garbeck: Das Dorf bietet eigene Merchandising-Artikel an. Kurzentschlossene kommen auf der Suche nach Geschenkideen im Dorfladen auf ihre Kosten.

Im Vorraum, gegenüber der Bäckerei-Theke von Grote, steht ein großes Regal mit Garbeck-Produkten. Dahinter steckt das PR-Team des Dorfjubiläums: Christopher Haarmann, Kai Gaberle, Theresa Bongard, Alexander Schulte, Viviane Fries, Joshua Schwermann und Marie Kneer. Um sich optimal auf das Dorfjubiläum im September 2024 einstimmen zu können, sollen alle Garbeckerinnen und Garbecker bereits jetzt die Möglichkeit haben, sich mit dem Dorf verbunden zu zeigen. „Wir setzen auf alltägliche Dinge, die gleichzeitig nützlich und schön sind. Dabei haben wir darauf geachtet, eine möglichst große Zielgruppe anzusprechen und die Gestaltung der Produkte schlicht und modern zu halten“, freut sich Alexander Schulte.

Im Garbecker Dorfladen können sowohl kleinere Artikel wie Frühstücksbrettchen, Kaffeetassen und Einkaufsbeutel als auch Kalender und Hoodies erworben werden. Das Design variiert: Teilweise ist das 850-Jahre-Garbeck-Logo zu sehen, auf den Beuteln und Brettchen sowie auf dem Kalender ist aber auch eine Wortwolke abgebildet, die Begriffe zeigt, die in Garbeck wiederzufinden sind: Seien es Orte, Vereine und Traditionen oder auch Gefühle, die mit dem Dorf in Verbindung gebracht werden. „Dazu haben wir im Vorfeld auf Facebook und Instagram eine Umfrage gestartet, was die Garbeckerinnen und Garbecker mit unserem Dorf verbinden. So sind zum Beispiel auch Begriffe wie Heimat und Zusammenhalt in die Wortwolke aufgenommen worden“, erklärt Marie Kneer, „wir bewerben unsere Produkte online.“ Zu haben sie aber stets handfest: im Dorfladen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve