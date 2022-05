UNFALLFLUCHT Laster gegen Laster in Balve: Polizei sucht Zeugen

Balve. Laster gegen Laster: Seitenspiegel werden beschädigt. Der Unfallverursacher fährt weiter.

Ein weiterer Fall von Unfallflucht wurde von der Garbecker Straße in Balve gemeldet. Bereits am Montag, 16. Mai, 11.30 Uhr, berührten sich zwei Lkw in Höhe Garbecker Straße 2. Beschädigt wurden die beiden Spiegel. Der Unfallverursacher entfernte sich laut Polizei von der Unfallörtlichkeit ohne schadensregulierende, Maßnahmen einzuleiten. Der Sachschaden wird mit 800 Euro angegeben.

Die Polizei sucht Zeugen, Telefon 02373-9099-0.

