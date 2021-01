Lastwagen rammt Buswartehäuschen in Beckum

Die Polizei in Balve und Menden sucht Zeugen für eine Unfallflucht in Beckum.

Balve Ein Lkw hat ein Buswartehäuschen in Beckum gerammt. Warum der Schaden so groß ist.

Beckum. Ein Buswartehäuschen in Beckum ist in der Nacht zu Dienstag beschädigt worden. Wie die Polizei in Menden am Mittwoch mitteilte, hat vermutlich ein Lkw auf der Arnsberger Straße (B 229) mit Plane und Spriegelaufbau das Wartehäuschen gegenüber des Feuerwehr-Gebäudes gerammt. "Das Metallgestell wurde so verbogen, dass die Glasscheiben zersplitterten", hieß es. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine gesetzeskonforme Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Der Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen: Telefon 02373-90990 oder 02375-2275.

