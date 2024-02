Lauer Lenz: Darum sind Obstbaumschnitte nötig

Beckum Klaus Schulte zeigt in einem Kurs, wie Obstbäume perfekt geschnitten werden. Warum Interessenten schnell sein sollten.

Der Frühling naht schneller als gewohnt. In den vergangenen Tagen lagen die Höchsttemperaturen allzu oft schon im zweistelligen Bereich. Noch haben Obstbäume nicht ausgetrieben, wie Klaus Schulte vom Naturschutzzentrum MK im Gespräch mit der Westfalenpost sagte. Das könne sich aber schnell ändern. Auf diesem Hintergrund ist der Obstbaumschnittkurs des Naturschutzzentrums am Samstag, 24. Februar, in Beckum perfekt terminiert.

Theorie und Praxis

Sowohl bei jungen als auch bei alten Obstbäumen ist ein fachgerechter und regelmäßiger Erziehungs- beziehungsweise Verjüngungsschnitt erforderlich: Das betont der Fachmann. Er erläutert in Theorie und Praxis, wann, wie viel und an welchen Stellen geschnitten werden soll. Nach einem Theorieteil vormittags werden nach dem Mittagessen auf einer Obstwiese gemeinsam Obstbäume geschnitten, hier können Teilnehmende auch selbst zur Schere und Säge greifen.

Service

Der Kurs beginnt um 10 Uhr am Integrationszentrum an der Nikolausstraße in Beckum, die Kursgebühr beträgt 30 Euro. Das Mittagessen ist im Preis inbegriffen. Anmeldungen sind erforderlich: 02351-4324240, www.naturschutzzentrum-mk.de, info@naturschutzzentrum-mk.de.

