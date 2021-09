MALTESER IN BALVE

MALTESER IN BALVE Leader-Fördergeld: Und plötzlich explodieren die Kosten

Balve. Dr. Peter Liese staunte beim Besuch der Balver Malteser - auch darüber, dass eine Kosten-Explosion fast dass Leader-Projekt gefährdet hätte.

Brüssel mag weit weg sein. Dem heimischen Europa-Parlamentarier Dr. Peter Liese indes ist es wichtig, nah dran zu sein. Vor Ort, in Balve, überzeugte sich der Christdemokrat, wofür Fördergeld aus dem Leader-Programm der Europäischen Union zur Stärkung des ländlichen Raums verwendet worden ist. Der Blick ins neue Domizil der heimischen Malteser lohnte sich doppelt. Der Hilfsdienst hat eines der größten Projekte in der Region gestemmt. Liese blickte aber keineswegs nur zurück. Er kam am Donnerstagmittag auch mit einer zukunftsgerichteten Botschaft.

Der Termin ist für zwölf Uhr mittags angesetzt. Liese, begleitet vom heimischen Leadervereinschef Thomas Gemke, der lokalen Leader-Managerin Annika Kabbert und nicht zuletzt von seinem Sprecher Dieter Berger, kommt innerhalb der akademischen Viertelstunde – für eine Politiker-Rundreise mit etlichen Terminen pünktlich.

Stadtbeauftragter Markus Ickler und Stadtgeschäftsführer Raimund Neuhaus erwähnen bei ihrem Rundgang durch die im vorigen November eingeweihte 300-Quadratmeter-Immobilie ein Problem, das nahezu jeder Bauherr kennt. Beim Renovieren stellt sich Brandschutz als nicht eingeplant Problem. Die Lösung kostet 30.000 Euro extra. „Wir haben viel verhandelt“, blickt Kabbert zurück. 110.000 Euro schießt der zu. Das sollen eigentlich 65 Prozent der Kosten sein. Wegen der Zusatzausgaben schnurrte der Zuschuss auf die Hälfte zusammen, wie Ickler anmerkt. Unterm Strich lagen die Gesamtkosten bei 230.000 Euro. „Und dennoch“, sagt Ickler, „ohne Leader-Förderung hätten wir das nicht geschafft.“

Unbestritten ist: Eine neue Unterkunft war fällig. Zuvor waren die Malteser im alten Küsterhaus gegenüber von St. Blasius einquartiert. Solange das alte Pfarrheim stand, waren die Malteser-Räume barrierefrei erreichbar, Vergangenheit. Das alte Haus ist längst planiert, ein neues entsteht, dem Richtfest folgte – Corona-Ironie – die Grundsteinlegung. Die Malteser residieren inzwischen im Gesundheitscampus an der Sauerlandstraße, zwischen Arztpraxen und Therapie-Einrichtungen, das Altenheim St. Johannes liegt auf der anderen Straßenseite. Alle Malteser-Räume sind barrierefrei erreichbar.

Seniorinnen bald fit am Laptop

Inzwischen – dem Fortschritt bei den Corona-Impfungen sei Dank – dürfen sie auch wieder genutzt werden. Das jüngste Projekt hat gar Modell-Charakter. Jüngst haben die Malteser eine IT-Gruppe für Senioren eingerichtet – eine von bundesweit 20. Die Zentrale des katholischen Verbandes hat vier Laptops bereitgestellt. Zudem zahlt sie Schulungen für ehrenamtliche Mitarbeiter. In Balve nicht nötig: Martina Dransfeld bringt IT-Kenne aus dem Krankenkassenbereich mit, Sarah Spieker aus Neuenrade hat Wirtschaftsinformatik studiert. Neuhaus: „Bisher sind drei Seniorinnen dabei. Sie wollen wissen, wie man E-Mails schriebt und wie sie den Livestream der Messen in St. Blasius nutzen können.“ Neuhaus hofft, dass sich der Kreis der Senioren durch Mundpropaganda noch vergrößert. Sie treffen sich, wie der Parkinson-Kreis um Claudia Kaluza, im Gruppenraum der Malteser. „Das wichtige Säulen unserer Arbeit“, sagt Neuhaus.

Liese sieht das Leader-Programm als wichtige Säule der Mittelverwendung der EU. Er verrät, wie es weitergeht: „Leader bleibt erhalten.“ Es bleibe bei der bisherigen finanziellen Ausstattung. Auch das Förderkonzept werde nicht verändert – übrigens auch nicht auf NRW-Ebene. „Alle haben eine Chance, weiter gefördert zu werden, wenn sie ihre Aufgaben richtig erledigen.“

ARBEIT DER MALTESER

Ein großer Raum der Malteser-Unterkunft im Gesundheitscampus wird für Erste-Hilfe-Kurse genutzt. Lüftung ist möglich, Abstand ebenfalls. Stadtbeauftragter Markus Ickler: „Früher kamen durchweg Fahrschüler, heutzutage sind viele Betriebshelfer dabei.“

Ein weiteres Angebot im Balver Stadtgebiet wird nicht von der Zentrale im Campus gesteuert, sondern von der Fahrzeughalle am Marienheim: der „Menü-Service“ für Senioren, Menschen mit Handicap und Schwerkranke.

Nicht zu vergessen sind die Einsätze der Malteser bei Katastrophen – vom Monster-Brand auf dem Wixberg bis hin zu Flutschäden in Altena wie dem Ahrtal.

Kontakt: markus.ickler@malteser.org, Telefon 0170-2919995.

