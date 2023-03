Leader-Managerinnen Annika Kabbert (links) und Leonie Loer am Sorpesee: Ihr Büro ist in Balve.

Zuschüsse Leader fördert Kleinprojekte in Balve: So geht’s

Balve. Leader fördert Kleinprojekte. Wer Förderung für seine Ideen haben will, muss hurtig sein. Das ist der Weg zum Erfolg.

Kleinprojekte in der Leader-Region Sorpesee, zu der neben Balve die Städte Neuenrade, Sundern und Arnsberg. können gefördert werden. „Projektideen sind gefragt“, teikte Leader-Regionalmanagerin Leonie Loer am Montag in Balve mit.

Es gebe neue Fördermöglichkeit für Kleinprojekte bis zu einem Gesamtwert von 20.000 Euro, hieß es.In den Jahren 2020 bis 2023 haben Leader-Regionen in Nordrhein-Westfalen demnach die Möglichkeit, über den sogeannten GAK-Sonderrahmenplan zusätzliche Fördergelder für Kleinprojekte zur Verfügung zu stellen. Bewerbungen seien ab sofort möglich, hieß es weiter.

Über diese attraktive Fördermöglichkeit haben Projektträger von Kleinprojekten die Möglichkeit eine Förderung von voraussichtlich bis zu 80 Prozent für ihre Maßnahme zu erhalten, wie Leone Loer hinzufügte.

Wer kann einen Förderantrag stellen?

Alle privaten Organisationen wie Vereine oder Unternehmen und öffentliche Institutionen – also auch Kommunen wie die Stadt Balve – wie auch Privatpersonen können einen Projektantrag stellen.

Was genau kann gefördert werden?

Bevorzugt investive Maßnahmen und Anschaffungen, die innerhalb des laufenden Jahres umgesetzt werden können. Sie sollten „der nachhaltigen Entwicklung der Bürgerregion am Sorpesee dienen“. Dazu gehören auch Projekte, die den Digitalisierungsprozess sowie den Klima- und Naturschutz vorantreiben. Auch kulturelle Veranstaltungen und die Erstellung von Konzepten können gefördert werden. „Wichtig ist es, dass die Vorhaben inhaltlich in die Ziele der Regionalen Entwicklungsstrategie passen“, betonte Leonie Loer. Dazu gehört die Beachtung der vier neuen Handlungsfelder: junge Generation, Klimaschutz., Zusammenhalt und Mobilität.

In den jüngsten drei Jahren wurden bereits 60 Kleinprojekte in der „Bürgerregion am Sorpesee“ erfolgreich realisiert. Dazu gehörten zum Beispiel Mitsing-Konzerte an außergewöhnlichen Orten in der Region, neue Sport- und Erlebnisangebote wie eine Sportbox und altersgerechten Rikschas sowie infrastrukturelle Maßnahmen zur barrierefreien und energetischen Modernisierung von Vereinsheimen.

Wie sieht die finanzielle Ausstattung aus?

Ein Kleinprojekt darf die Gesamtsumme von 20.000 Euro brutto nicht überschreiten. Der Fördersatz beträgt voraussichtlich bis zu 80 Prozent, der verbleibende Eigenanteil liegt bei dem Projektträger. Es gilt das Erstattungsprinzip.

Wie sieht eine Bewerbung aus?

Interessenten sollten ihre Projektidee nebst Kostenplan bis zum 1. Mai 2023 beim Regionalmanagement einreichen.

Infos: www.leader-sein.de/aktuell. Kontaktadresse: Leadersein! e.V. „Bürgerregion am Sorpesee“, Hauptstraße 1 + 3, 58802 Balve, Telefon: 02375-3736-33/-34; info@leader-sein.de.

