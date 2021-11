Leader-Förderung: Nutzen Balver ihre Chance?

Balve/Holzen/Brüssel. Das Leader-Programm zur Förderung des ländlichen Raums geht weiter. Der Auftakt ist am 15. November in Holzen. Nutzen Balver ihre Chance?

„Das EU-Programm Leader, das in den letzten Jahren ermöglicht hat, viele Projekte vor allem in unseren Dörfern umzusetzen, geht weiter“: Das teilte der südwestfälische CDU-Europaabgeordnete Dr. Peter Liese in einer Pressemitteilung mit. Derweil bereiten die Balver Leadermanagerinnen Leonie Löer und Annika Kabbert schon die nächste Bürgerrunde vor. Sie findet am Montag, 15. November, 17 Uhr, in der Schützenhalle des Arnsberger Ortsteils Holzen statt. 40 Anmeldungen liegen bereits vor. Es sind aber noch Plätze frei.

EU gibt in diesem Monat Gelder frei

Leader-Managerinnen Annika Kabbert (links) und Leonie Loer am Sorpesee: Ihr Büro ist in Balve. Foto: Verein "Leadersein"

Die Bürgerregion am Sorpesee blickt auf sechs erfolgreiche Leader-Jahre zurück. 60 Projekte mit einem gesamten Fördervolumen von 3,67 Mio. Euro wurden gestartet – vor allem in Balve. „Der Bürgerbeteiligungsprozess ist dabei ein fester Bestandteil“, betonen Löer und Kabbert.

Am Montag steht eine sogenannte Kick-off-Veranstaltung an. Was ist geplant? Es geht erklärtermaßen um Neubewertung und Überarbeitung der Regionalen Entwicklungsstrategie. „Im Fokus stehen dabei das Herausarbeiten von Zukunftsthemen und Handlungsschwerpunkten“, heißt. Der neue Förderzeitraum umfasst die Zeitspanne von 2023 bis 2027.

Europa-Parlamentarier Liese betonte, die EU gebe in diesem Monat erneut Fördermittel frei.

Anmeldungen sind noch bis Freitag, 12. November, per Mail möglich: annika.kabbert@leader-sein.de. Interessierte erhalten weitere Infos zur Veranstaltung. Vor Ort gilt die 3-G-Regel.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve