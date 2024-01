Leader-Programm: Hier gibt‘s Fördergeld für Kleinprojekte

Balve Mit Leader-Geld können erneut Projekte in Balve verwirklichkeit werden. Das sind die Spielregeln.

Neue Fördermöglichkeit für Kleinprojekte bis zu einem Gesamtwert von 20.000 Euro: Darauf weist die Lokale Aktionsgruppe des Vereins „Leadersein“ in einer Mitteilung hin. Die Leader-Manager beantworten vorab bereits zentrale Fragen.

Das Leader-Programm der Europäischen Union stellt Fördergeld zur Verbesserung der Infrastruktur ländlicher Regionen bereit.

Auch 2024 haben Leader-Regionen in Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit, über den sogenannten GAK-Sonderrahmenplan zusätzliche Fördergelder für Kleinprojekte in der Region zur Verfügung zu stellen.

Die Lokale Aktionsgruppe des Leader-Vereins in Sorperegion ruft ab sofort zur Beantragung der Fördermittel für 2024 auf. Über diese attraktive Fördermöglichkeit haben Projektträger von Kleinprojekten die Möglichkeit eine Förderung von voraussichtlich bis zu 80 Prozent für ihre Maßnahme zu erhalten.

Wer kann einen Förderantrag stellen?

Alle privaten Organisationen wie Vereine oder Unternehmen und öffentliche Institutionen (also auch Kommunen) wie auch Privatpersonen können einen Projektantrag stellen.

Was kann gefördert werden?

Bevorzugt investive Maßnahmen und Anschaffungen, die innerhalb des laufenden Jahres umgesetzt werden können und der nachhaltigen Entwicklung der Bürgerregion am Sorpesee dienen. Dazu gehören auch Projekte, die den Digitalisierungsprozess sowie den Klima- und Naturschutz vorantreiben. Auch kulturelle Veranstaltungen und die Erstellung von Konzepten können gefördert werden. Wichtig ist es, dass die Vorhaben inhaltlich in die Ziele der Regionalen Entwicklungsstrategie passen. Dazu gehört die Beachtung der vier Handlungsfelder: „Jungsein“, „Klimaklugsein“, „Zusammensein“ und „Bewegtsein“.

In den vergangenen vier Jahren wurden bereits 79 Kleinprojekte in der „Bürgerregion am Sorpesee“, darunter im Balver Stadtgebiet, erfolgreich realisiert. Dazu gehörten zum Beispiel die Gestaltung eines Kindermusicals, neue Treffpunkte für Jung und Alt, eine Dorfapp zur Verbesserung der Kommunikation und Informationsbereitstellung oder auch Trekkingplattformen zum Übernachten in der Natur.

Wie sieht die finanzielle Ausstattung aus?

Die Kosten eines Kleinprojekts darf die Gesamtsumme von 20.000 Euro (brutto) nicht überschreiten. „Der Fördersatz beträgt voraussichtlich bis zu 80 Prozent“, heißt es in der Mitteilung. Der Restbetrag bleibt bei dem Projektträger. Es gilt das Erstattungsprinzip.

Welche Frist gilt?

Antragsteller skizzieren ihr Projekt samt Kostenplan. Die Unterlagen müssen bis zum 31. März 2024 beim Regionalmanagement eingegangen sein. Weitere Informationen sind auf der Homepage zu finden: www.leader-sein.de/aktuell. Leader-Büro, Hauptstraße 1 + 3, 58802 Balve, Telefon: 02375–93736-33/-34; info@leader-sein.de.

