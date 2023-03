Leader-Region Sorpesee: Stracken Hof wird kreativ

Balve. Die Balver Leader-Managerinnen bitten nach Endorf. Bürger sollen dort Ideen und Projekte entwickeln. Was geht, wie es geht.

Mit dem Start in die neue Förderperiode markiert die Leader-Bürgerregion am Sorpesee den Auftakt zu neuen Projekten, die das Leben zukünftig noch lebenswerter gestalten und aktuelle gesellschaftliche Themen angehen sollen. In die Erstellung der neuen Regionalen Entwicklungsstrategie seien bereits zahlreiche Ideen aus der Bürgerschaft eingeflossen, wie Leader-Regionalmanagerin Annika Kabbert mitteilte. Daran gelte es anzuknüpfen. Daher lädt das Regionalmanagement alle interessierten Bürgerinnen und Bürger am 29. März zu einer Ideenschmiede nach Sundern-Endorf ein. Die Zukunftsthemen Wohnen, Ehrenamt, Wald und Landschaft sowie Mobilität werden in den Fokus gerückt und gemeinsam mit Impulsgebern erläutert. Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen sich, in der historischen Atmosphäre des Stracken Hofes animiert fühlen, mitzudenken, kreativ zu werden und sich auszutauschen. Angesprochen sind alle Ziel- und Altersgruppen, die Lust haben in ihrer Region etwas zu bewirken, eigene Erfahrungen zu teilen und neue Leute kennenzulernen. Die Teilnahme ist kostenlos.

