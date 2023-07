Lebensgefahr: Kradfahrer auf B 515 in Gegenverkehr

Kradfahrer in Lebensgefahr: Ein 43-jähriger Hemeraner geriet in Volkringhausen in den Gegenverkehr.

Balve/Menden/Hemer. Schlimmer Unfall in Volkringhausen. Am härtesten traf es einen Kradfahrer aus Hemer: Lebensgefahr. Was bekannt ist.

Schlimmer Unfall in Volkringhausen. Ein 43-jähriger Kradfahrer aus Hemer hat nach einem Zusammenstoß mit einem Renault Clio am Mittwochabend in Lebensgefahr geschwebt. Am Steuer des Renault Clio saß eine 27-jährige Balverin. Sie wurde bei der Kollision leicht verletzt, wie Polizeisprecher Marcel Dilling am Donnerstag mitteilte.

Der Kradfahrer war demnach gegen 20.10 Uhr auf der Mendener Straße (B 515) in Richtung Klusenstein unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er in einer Rechtskurve in Volkringhausen die Kontrolle über sein Suzuki-Motorrad. Der 43-Jährige geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem Renault Clio einer 27-jährigen Balverin zusammen. Der Motorradfahrer fiel zu Boden und rutschte gegen das Citroen Wohnmobil eines ebenfalls in Richtung Balve fahrenden Mendeners (43). Der Hemeraner erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Klinikum Dortmund Nord. Auch die Balverin wurde beim seitlichen Einschlag in ihr Fahrzeug leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei im Hochsauerlandkreis unterstützte die hiesigen Beamten bei Spurensuche und -sicherung. Das Motorrad und der Clio wurden zur weiteren Auswertung sichergestellt.

Alarmiert wurden neben der Polizei auch der Rettungsdienst Balve, die First Responder und die Löschgruppe Hönnetal. Die Fachleute entschieden nach Angaben der Feuerwehr in Balve vom Donnerstag, dass ein Transport in eine Fachklinik per Hubschrauber notwendig sei. Von der Feuerwehr wurde die Kreuzung im Bereich der B 515 für die Landung des Hubschraubers komplett gesperrt und abgesichert, ferner wurde von der Feuerwehr der Brandschutz sicher gestellt und auslaufende Betriebsmittel aufgefangen. Während der Unfallaufnahme unterstützte die Feuerwehr die Polizei und leuchtete die Unfallstelle aus. Die Löschgruppe Hönnetalstraße war mit insgesamt 16 Einsatzkräften vor Ort.

Für Anwohner und Durchgangsverkehr hatte der Unfall Folgen. Die Straße war bis Donnerstag, 0.40 Uhr, voll gesperrt; sie musste nach Ende der Unfallaufnahme durch eine Fachfirma gereinigt werden.

