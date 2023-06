Lehrerin Marie Kneer aus Garbeck (stehend, rechts) macht Segel-Unterricht am Gymnasium in Sundern.

Luftsportverein Sauerland Lehrerin aus Garbeck stellt Flugzeug auf Schulhof in Sundern

Garbeck/Sundern. Die Garbecker Lehrerin Marie Kneer ließ ihre Schülerschaft in Sundern staunen. Sie brachte ein Segelflugzeug mit. Warum?

Da machten Schülerinnen und Schüler des Städtischen Gymnasium Sundern große Augen, als sie in der ersten großen Pause den Schulhof betraten: Ein weißes Segelflugzeug mit 15 Meter langen Tragflächen stand mitten auf dem Schulhof. Na nu, was ist denn das? Marie Kneer vom Luftsportverein Sauerland löst das Rätsel.

Doch zunächst sorgte der fliegende Hingucker für enorme Begeisterung. Schnell kamen löchernde Fragen an die Mitglieder des Luftsportvereins Sauerland: „Was macht das hier? Hat das echt keinen Motor? Wie schwer ist das? Wie kann man das fliegen?“

Marie Kneer war in Doppelfunktion im Einsatz. Die Garbeckerin ist Lehrerin am Gymnasium und zugleich auch Segelfliegerin. Sie freute sich über die Neugier der Schülerschaft – von den Klassen 5 bis zur Q1. Q1 – was ist denn das? Die Älteren nennen es Oberstufe; heutzutage ist von Qualifizierungsphase die Rede.

In den Pausen durfte sich die gesamte Schulgemeinschaft über das Segelfliegen informieren und das Flugzeug von innen betrachten. Doch der eigentliche Grund, warum die Mitglieder des Luftsportvereins das Flugzeug vom Küntroper Flugplatz aufgebaut hatten, liegt tiefer: „In der neunten und zehnten Klasse belegen die Schülerinnen und Schüler sogenannte Wahlpflichtfächer, unter denen auch NaWi – Naturwissenschaften kombiniert – gewählt werden kann. Unser Kurs beschäftigte sich in den vergangenen Wochen mit dem Thema Fliegen, sodass uns die Idee kam, den Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit zu bieten, ein echtes Flugzeug genauer kennenzulernen“, erklärte Katharina Geuecke, Lehrerin des NaWi-Kurses der 9. Jahrgangsstufe.

Justus Pötter, Schüler des NaWi-Kurses berichtete aus dem Unterricht: „In der letzten Unterrichtsreihe war es unsere Aufgabe, ein Flugzeug aus Styropor zu konstruieren. Dabei mussten wir unsere Arbeitsschritte notieren und Veränderungen erläutern und in einem Portfolio festhalten. Da haben wir vieles gelernt, beispielsweise warum ein Flugzeug überhaupt fliegt und wie man den Schwerpunkt anpassen muss, sodass es auch möglichst weit fliegt.“

Dass Segelflugzeuge in Deutschland bis zu 1000 Kilometer Strecke ohne Motor zurücklegen können, war nur wenigen Schülerinnen und Schülern bewusst. Auch das Gefühl, in einem Segelflugzeug zu sitzen, kannten sie bis dato nicht. „Ich habe mir das größer und schwergängiger vorgestellt. Aber der Steuerknüppel lässt sich total leicht bewegen“, freut sich Julina Hellweg, nachdem sie im Flugzeug Platz nehmen durfte. „Ich bin sehr überrascht, dass man schon mit 14 Jahren ein Flugzeug alleine durch die Luft steuern, aber erst mit 18 Jahren ein Auto alleine fahren darf“, berichtete Hendrik Böhmer, nachdem die Schülerinnen und Schüler den Mitgliedern des Luftsportvereins Fragen stellen durften.

Ehrenamtliche Arbeit

Noch einmal Marie Kneer: „Zum einen ist es natürlich schön, die Begeisterung für das Hobby Segelfliegen mit meinen Schülerinnen und Schülern teilen zu dürfen. Zum anderen lernen Jugendliche einfach besser, wenn sie zum Thema eine persönliche Verbindung, beispielsweise durch ein besonderes Ereignis wie dieses, herstellen und etwas praktisch ausprobieren dürfen. Das wollten wir dem Kurs hier ermöglichen.“

Dass das aber nur durch weiteren ehrenamtlichen Einsatz der Vereinsmitglieder des Luftsportvereins funktionieren kann, war schnell klar, als der NaWi-Kurs beim Abbauen des Flugzeugs zuschauen durfte: Höhenruder und Tragflächen mussten vom Rumpf des Segelflugzeuges getrennt und im Anhänger verstaut werden.

Dann war der Unterricht der besonderen Art auch schon vorbei, und einigen war klar: „Das will ich unbedingt mal selbst ausprobieren!“

