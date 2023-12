Letzte Lichterfahrt der Balver Landwirte?

Balve Bereits zum vierten Mal erhellen bunt leuchtende Traktoren die Hönnestadt. Doch das Spektakel könnte zu einem Ende kommen.

Seit der Corona-Pandemie sind Lichterfahrten in vielen Städten der Region ein wahres Spektakel - gerade für Kinder. In Balve könnte am Wochenende der letzte bunt leuchtende Tross durch die Straßen gezogen sein. Woran das liegt - und was sich Landwirte mit der Aktion eigentlich erhofft haben.

Wirkung der Lichterfahrt mittlerweile verpufft

Für Julia Humke ist die Lichterfahrt ein besoderer Tag. Die junge Landwirtin aus Neuenrade organisiert die Ausfahrt heimischer Landwirte, an der auch ein halbes Dutzend Balver teilgenommen haben. „Ich nehme mir so dreieinhalb Stunden Zeit mit einem Zeitpuffer, falls etwas schiefgeht“, sagt die 19-Jährige und lacht. Nach einem Malheur mitsamt defekter Lichterkette in den Vorjahren weiß sie mittlerweile, worauf es ankommt. Allerdings steckt hinter der aufmerksamkeitsstarken Ausfahrt mehr als die reine Unterhaltung der Zuschauer. Doch davon ist mittlerweile nicht mehr viel zu spüren.

Denn im Kern geht es Humke und ihren Kolleginnen und Kollegen aus Balve und Neuenrade nicht ausschließlich um die Belustigung der Zuschauer. Ihr Thema hat einen ernsten Hintergrund. Entstanden zu Corona-Zeiten, um auf die Bedeutung der Landwirtschaft zur Versorgung der Bevölkerung hinzuweisen, scheint nun sprichwörtlich die Luft raus zu sein. Die vom Verein „Land sichert Versorgung NRW“ (LSV) ins Leben gerufene Aktion habe sich aus Vereinssicht wie auch für Julia Humke nicht wirklich durchsetzen können. Das Motto lautete seit jeher: „Ein Funken Hoffnung“ - für die Landwirtschaft und deren Erzeugnisse. „Aus heutiger Sicht können wir sagen, der Funke ist bei vielen nicht übergesprungen. Leider“, resümiert der LSV. Das macht sich auch am weihnachtlichen Zug in Balve am vergangenen Wochenende bemerkbar. Gut 15 Traktoren, deutlich weniger als in den Vorjahren, zogen von Neuenrade aus bis in die Hönnestadt. An Zuschauern mangelte es dabei nicht. „Es waren richtig viele Leute unterwegs, gerade in Balve. Da hatte ich schon ein bisschen Gänsehaut“, gibt Julia Humke zu. Und auch die Planung der Traktor-Demo in Begleitung der Polizei habe reibungslos funktioniert. Die Abläufe sind seit 2020 eingespielt.

Zumindest ein kleiner Lohn für die Mühen der Landwirte, die dutzende Lichterketten und bunte Schilder an ihren Zugmaschinen befestigt hatten. Gleichwohl: Allein am Kaufverhalten der Menschen in der Region hat sich trotz der Aktion nicht viel verändert. Der Protestgedanke ist der Begeisterung für bunte Lichter gewichen. „Deswegen haben in diesem Jahr auch viele den Spaß an der Lichterfahrt verloren“, erklärt Humke. Der Funken Hoffnung, der zur Corona-Pandemie durchaus da war - ist verpufft. Hofläden, die zu Pandemie-Beginn regelrecht überlaufen wurden, stehen vor denselben Problemen wie zuvor. Und, mehr noch, haben wie alle Gesellschaftsschichten mit der Inflation zu kämpfen, so Julia Humke. Das spüre auch ihre Familie, die in Neuenrade einen Vieh- und Holzhandel mit 60 Mutterkühen betreibt. Die größte Herausforderung aus ihrer Sicht: faire Preise für heimische Landwirte. Gerade bei Milchbauern oder in der Schweinemast hätten sich durch die Inflation die Kosten drastisch erhöht. „Viele haben da auch Existenzängste“, sagt Julia Humke.

Der Wolf erobert immer mehr Teile des Märkischen Kreises

Zweites Schwerpunktthema für sie und zahlreiche andere Landwirte ist der Wolf. Zwar hätten sie und ihre Familie noch keine Verluste zu beklagen, gleichwohl mache sich der Wolf in immer mehr Teilen des Märkischen Kreises bemerkbar. In Leveringhausen sei eine Herde aufgebracht worden und tagelang aus Angst einfach verschwunden; einen ähnlichen Vorfall habe es zudem in Nachrodt-Wiblingwerde gegeben. „Ich habe gelernt, dass Tiere am glücklichsten sind, wenn sie draußen sind. Aber das ist natürlich auch ein Risiko“, betont die 19-Jährige.

Zahlreiche Zuschauer säumen die Hauptstraße in Balve. Foto: Sven Paul

Und so könnte es aus Sicht Humkes die letzte Lichterfahrt dieser Art gewesen sein, die sie organisiert hat. „Vielleicht ändert sich das noch, ich fände es auch schade.“ Einen Funken Hoffnung hat Julia Humke trotzdem noch: Dass man - auch ohne bunt geschmückte Traktoren - dennoch das Kaufverhalten überdenkt und Landwirte vor Ort für ihre Arbeit anerkennt.

