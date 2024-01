Leute, Leute: Wer ist seit 40 Jahren bei Balver Schützen?

Balver Schützen tagen, ehren, diskutieren in der Aula der Realschule.

Balve Schnee hin, Eis her: Nur wenige Schützen nahmen ihre Ehrung persönlich entgegen.

Das Interesse an Ehrung für langjährige Mitgliedschaft bei den Balver Schützen hat erkennbar nachgelassen. Das war bei der Generalversammlung in der Aula der Realschule Balve zu beobachten. Allerdings war die Beteiligung an der Veranstaltung wetterbedingt ohnehin deutlich schwächer als sonst.

Geschäftsführer Thomas Scholz zählte lediglich 138 Teilnehmer. Die Bruderschaft St. Sebastian verzeichnet insgesamt rund 1800 Mitglieder.

Geehrt wurden im Saal, wie gewohnt, Mitglieder, die seit 40 Jahren im Verein tätig sind. Die Liste war in diesem Jahr erneut lang. Doch nur wenige Mitglieder nahmen ihre Ehrenplakette entgegen.

Ausgezeichnet wurden Rainer König, Martin Pieper, Uwe Isenberg, Bodo von Düren, Klaus-Peter Engel, Karsten Rademacher, Helgo Wenniges, Wolfgang Riese, Christian Schramm, Andreas Lehmann, Andreas Fritz, Dr. Jürgen Oeder, Horst Krumrei, Uwe Drilling, Michael Hillebrand, Johannes Rüth, Christoph Lange, Stefan Hoppe, Jürgen Känzler, Reginald David Mumford, Frank Staffel, Peter Mollenhauer, Joachim Dransfeld, Dr. Fred-Uwe Gerdes, Volker van der Grinten, Ludger Fabry und nicht zuletzt Detlef Bathe.

Ihnen wurde jeweils eine Plakette überreicht. Diese Auszeichnung dürfen sich die Geehrten bei Schützenfesten an Uniform oder Hut stecken. Sie gilt als sichtbares Zeichen für enge Verbundenheit mit der Bruderschaft.

